Интегрированный курс состоит из 140 уроков. Отмечается, что он должен дать возможность ученикам окунуться в богатую культуру, язык и литературу крымских татар.
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Курс крымскотатарского языка и литературы
Курс разработан с учетом традиций, обычаев и истории крымскотатарского народа. Каждый урок содержит видеоматериал с субтитрами на крымскотатарском языке, тестовые задания и конспект. Особое внимание будут уделять изучению литературных произведений, народной мудрости и природы Крыма,
– пишет МОН.
Методистом курса выступает Сеит-Джелиль Абибулла, ассистент кафедры тюркологии КНУ имени Тараса Шевченко. Он является соавтором учебников по интегрированному курсу "Крымскотатарский язык и литература" для 5 – 6 классов.
Экспертом курса является Сабрие Сластен, кандидат филологических наук, ассистент кафедры тюркологии КНУ имени Тараса Шевченко.
Также Министерство образования сообщило, что учить детей будет преподаватель крымскотатарского языка и литературы Гульназ Аджигельдиева и сотрудница дипломатического представительства Эльвина Халилова.