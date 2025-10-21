В украинском языке есть названия литературные или биологические названия животных, а есть и диалектические, по которым трудно определить что же это за животное.

Какое животное называют "лилик", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Смотрите также Кошик или корзина: какое слово правильное в украинском языке

Кто такой "лилик"?

Если мы не специалисты, то биологических названий растений или животных мы можем и не знать. Нам часто известны только литературные названия или диалектические, но точно не все, как в случае с насекомым стрекозой.

Лилик – это название другое название летучей мыши. Название "лилик" происходит от праславянского – *lelikъ, *lilikъ, *leljakъ, *liljakъ ("летучая мышь; дримлюга; бабочка"). Возможно связанного с глаголом *lelejati – качаться, колебаться, это обусловлено прерывистым, неровным характером полета этих животных.

Летучие мыши – это подотряд млекопитающих из отряда лиликообразных или рукокрылых. Возможно – лилик, происходит от того, что существует вид летучих мышей с таким названием – лилик двухцветный и лилик горный, а возможно и наоборот.

Слово "кажан" происходит от староукраинского "кожа" – "шкіра", и связано с особенностью строения крыльев этого существа – у летучих мышей они образованы кожными перепонками между длинными пальцами, напоминающими растянутую кожу.

Кроме точно существуют другие названия животного, которые связывают как с названиями отдельных видов, так и с диалектическими названиями:

летюча миша,

вертунець,

лили́к,

нетопи́р,

кажан,

кажанок,

кучопир,

ночовид,

пиргач,

чепиргач,

ґацик ,

, мишпергач.

Невидимі кажани шурхали над головою (Микола Олійник);

Вони ступили під низьке склепіння, й раптом із вогкого півмороку вихопилась стрімка летюча миша (Євген Гуцало);

Одні тільки вертунці часом літали перед його очима (Панас Мирний);

Довкола хат в повітрі чорні лилики гуляють (Іван Франко).

Лилик – это летучая мышь / uamodna.com

А отдельные виды летучих мышей, как пишет Википедия, называются – нічниця, пергач, підковик, широковух, нетопир, вечірниця, вухань, лилик, довгокрил.

Какие интересные факты о летучих мышах вы знаете?

В целом фауна рукокрылых Украины включает 28 видов, принадлежащих к двум семействам – подковообразных и лиликовых и все они внесены в Красную книгу Украины.

Летучая мышь – ночное млекопитающее, представитель отряда рукокрылых (Chiroptera), единственное млекопитающее способное к длительному активному полету.

Летучие мыши ориентируются благодаря эхолокации.

Летучие мыши рожают только одного, редко двух, малышей.

При своих маленьких размерах летучие мыши живут до 10 – 15 лет, что компенсирует их низкую плодовитость.

В течение ночи летучая мышь может поймать такое количество насекомых, которое суммарно равно 1/3–1/2 массе ее тела – это около 4 тысяч комаров.

Летучие мыши отдыхают вверх ногами: умостившись в щели или зацепившись когтями задних конечностей за мелкие выступы их "насестов".

В состоянии покоя летучие мыши входят в состояние глубокого физиологического сна, снижая температуру тела до температуры среды.

Часть летучих мышей улетают на юг, а часть впадает в спячку.

Лилик / Pinterest

На людей летучие мыши не нападают. Укусы и царапины животные могут оставить только в случае самозащиты.

Укусы и царапины животные могут оставить только в случае самозащиты. В украинской культуре летучая мышь часто ассоциируется с таинственностью, ночью, магией, иногда – с негативными образами, как в народных поверьях.

В фольклоре летучая мышь может выступать как символ ночного мира, потустороннего, или же быть образом страха.

В современной культуре – часто связывается с образом Бэтмена, что добавляет ему героической символики или Хэллоуина.

Самый известный негативный образ летучей мыши – образ упыря графа Дракулы.

Если вас пугает слово летучая мышь, то замените его на – лилик. Это существо вас не обидит и вы его не обижайте.