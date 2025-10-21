В українській мові є назви літературні чи біологічні назви тварин, А є й діалектичні, за якими важко визначити що ж то за тварина.

Яку тварину називають "лилик", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".

Хто такий "лилик"?

Якщо ми не фахівці, то біологічних назв рослин чи тварин ми можемо і не знати. Нам часто відомі лише літературні назви чи діалектичні, але точно не усі, як у випадку з комахою бабкою.

Лилик – це назва інша назва кажана. Назва "лилик" походить від праслов'янського – *lelikъ, *lilikъ, *leljakъ, *liljakъ ("кажан; дрімлюга; метелик"). Можливо пов'язаного з дієсловом *lelejati – хитатися, коливатися, це зумовлено переривчастим, нерівним характером польоту цих тварин.

Кажани – це підряд ссавців з ряду лиликоподібних або рукокрилих. Можливо – лилик, походить від того, що існує вид кажанів з такою назвою – лилик двоколірний і лилик гірський, а можливо і навпаки.

Слово "кажан" походить від староукраїнського "кожа" – "шкіра", і пов’язане з особливістю будови крил цієї істоти – у кажанів вони утворені шкірними перетинками між довгими пальцями, що нагадують розтягнуту шкіру.

Крім точно існують інші назви тварини, які пов'язують як з назвами окремих видів, так і з діалектичними назвами:

летюча миша,

вертунець,

лили́к,

нетопи́р,

кажанок,

кучопир,

ночовид,

пиргач,

чепиргач,

ґацик ,

, мишпергач.

Невидимі кажани шурхали над головою (Микола Олійник);

Вони ступили під низьке склепіння, й раптом із вогкого півмороку вихопилась стрімка летюча миша (Євген Гуцало);

Одні тільки вертунці часом літали перед його очима (Панас Мирний);

Довкола хат в повітрі чорні лилики гуляють (Іван Франко).



А окремі види кажанів, як пише Вікіпедія, називаються – нічниця, пергач, підковик, широковух, нетопир, вечірниця, вухань, лилик, довгокрил.

Які цікаві факти про кажанів ви знаєте?

Загалом фауна рукокрилих України включає 28 видів, що належать до двох родин – підковикових та лиликових і усі вони внесені до Червоної книги України.

Кажан – нічний ссавець, представник ряду рукокрилих (Chiroptera), єдиний ссавець здатний до довготривалого активного польоту.

Кажани орієнтуються завдяки ехолокації.

Кажани народжують лише одного, рідко двох, малюків.

При своїх маленьких розмірах кажани живуть до 10 – 15 років, що компенсує їхню низьку плодючість.

Впродовж ночі кажан може вполювати таку кількість комах, яка сумарно дорівнює 1/3–1/2 масі його тіла – це близько 4 тисяч комарів.

Кажани відпочивають догори ногами: умостившись в щілини або зачепившись кігтями задніх кінцівок за дрібні виступи їхніх "сідал".

У стані спокою кажани входять в стан глибокого фізіологічного сну, знижуючи температуру тіла до температури середовища.

Частина кажанів відлітають на південь, а частина впадає у сплячку.

На людей кажани не нападають. Укуси і подряпини тварини можуть залишити тільки в разі самозахисту.

В українській культурі кажан часто асоціюється з таємничістю, ніччю, магією, іноді – з негативними образами, як-от у народних повір'ях.

У фольклорі кажан може виступати як символ нічного світу, потойбіччя, або ж бути образом страху.

У сучасній культурі – часто пов’язується з образом Бетмена, що додає йому героїчної символіки чи Геловіну.

Найвідоміший негативний образ кажана – образ упиря графа Дракули.

Якщо вас лякає слово кажан, то замініть його на – лилик. Ця істота вас не образить і ви її не ображайте.