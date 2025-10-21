Яку тварину називають "лилик", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".
Дивіться також Кошик чи корзина: яке слово правильне в українській мові
Хто такий "лилик"?
Якщо ми не фахівці, то біологічних назв рослин чи тварин ми можемо і не знати. Нам часто відомі лише літературні назви чи діалектичні, але точно не усі, як у випадку з комахою бабкою.
Лилик – це назва інша назва кажана. Назва "лилик" походить від праслов'янського – *lelikъ, *lilikъ, *leljakъ, *liljakъ ("кажан; дрімлюга; метелик"). Можливо пов'язаного з дієсловом *lelejati – хитатися, коливатися, це зумовлено переривчастим, нерівним характером польоту цих тварин.
Кажани – це підряд ссавців з ряду лиликоподібних або рукокрилих. Можливо – лилик, походить від того, що існує вид кажанів з такою назвою – лилик двоколірний і лилик гірський, а можливо і навпаки.
Слово "кажан" походить від староукраїнського "кожа" – "шкіра", і пов’язане з особливістю будови крил цієї істоти – у кажанів вони утворені шкірними перетинками між довгими пальцями, що нагадують розтягнуту шкіру.
Крім точно існують інші назви тварини, які пов'язують як з назвами окремих видів, так і з діалектичними назвами:
- летюча миша,
- вертунець,
- лили́к,
- нетопи́р,
- кажанок,
- кучопир,
- ночовид,
- пиргач,
- чепиргач,
- ґацик,
- мишпергач.
Невидимі кажани шурхали над головою (Микола Олійник);
Вони ступили під низьке склепіння, й раптом із вогкого півмороку вихопилась стрімка летюча миша (Євген Гуцало);
Одні тільки вертунці часом літали перед його очима (Панас Мирний);
Довкола хат в повітрі чорні лилики гуляють (Іван Франко).
Джерело: https://slovnyk.me/dict/synonyms/%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD
Лилик – це кажан / uamodna.com
А окремі види кажанів, як пише Вікіпедія, називаються – нічниця, пергач, підковик, широковух, нетопир, вечірниця, вухань, лилик, довгокрил.
Які цікаві факти про кажанів ви знаєте?
Загалом фауна рукокрилих України включає 28 видів, що належать до двох родин – підковикових та лиликових і усі вони внесені до Червоної книги України.
- Кажан – нічний ссавець, представник ряду рукокрилих (Chiroptera), єдиний ссавець здатний до довготривалого активного польоту.
- Кажани орієнтуються завдяки ехолокації.
- Кажани народжують лише одного, рідко двох, малюків.
- При своїх маленьких розмірах кажани живуть до 10 – 15 років, що компенсує їхню низьку плодючість.
- Впродовж ночі кажан може вполювати таку кількість комах, яка сумарно дорівнює 1/3–1/2 масі його тіла – це близько 4 тисяч комарів.
- Кажани відпочивають догори ногами: умостившись в щілини або зачепившись кігтями задніх кінцівок за дрібні виступи їхніх "сідал".
- У стані спокою кажани входять в стан глибокого фізіологічного сну, знижуючи температуру тіла до температури середовища.
- Частина кажанів відлітають на південь, а частина впадає у сплячку.
Лилик / Pinterest
- На людей кажани не нападають. Укуси і подряпини тварини можуть залишити тільки в разі самозахисту.
- В українській культурі кажан часто асоціюється з таємничістю, ніччю, магією, іноді – з негативними образами, як-от у народних повір’ях.
- У фольклорі кажан може виступати як символ нічного світу, потойбіччя, або ж бути образом страху.
- У сучасній культурі – часто пов’язується з образом Бетмена, що додає йому героїчної символіки чи Геловіну.
- Найвідоміший негативний образ кажана – образ упиря графа Дракули.
Якщо вас лякає слово кажан, то замініть його на – лилик. Ця істота вас не образить і ви її не ображайте.