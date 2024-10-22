Вы не раз мокли, но не под "ливнем": у нас есть свой мощный аналог
Середина осени и дожди – едва ли не синонимы. Но как назвать обильный дождь по-русски? Точно не "ливень", и мы подыскали украинские соответствия.
Еще немало русизмов в речи украинцев, но значительно больше интересных и благозвучных украинских соответствий, которые стоит использовать. Рассмотрим слово "ливень" в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" на Освіта 24.
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Что такое "ливень" и как правильно на украинском
"Ливень" – это русизм, хотя в словарях можем встретить слово как диалектическую форму.
Но такое явление как обильный проливной дождь в украинском языке имеет свое слово для обозначения – "злива".
Что называть зливоюСильный дождь, интенсивность которого не меньше определенного значения. Чем дольше длится ливень, тем меньше предел интенсивности. В частности, следует считать ливнями дожди следующей продолжительности и интенсивности: 5 минут: 0,50 миллиметров/минуту; 30 минут: 0,23 миллиметра/минуту; 1 час: 0,20 миллиметров/минуту; 6 часов: 0,09 миллиметра/минуту.
Среди диалектических названий этого явления можем встретить – хлюща, хлющ, проливень или просто – проливний дощ.
Для "ливня" берите зонт / Иллюстративное фото
А об интенсивности этого явления существуют следующие метафоры: "ллє як з відра (цебра)", "небо прорвало", "всесвітній потоп".
У природы нет плохой погоды – берите зонт и наслаждайтесь зливами!