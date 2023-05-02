Читать – не учиться: какую ужасную ошибку совершают ученики и студенты

Часто ученики и студенты, пытаясь закрепить пройденный материал, просто перечитывают заметки, статьи или книги. К сожалению, такой способ обучения не может порадовать эффективностью.Как лучше повторять материал проверенные методы - Образование

Для многих учеников и студентов приближается время экзаменов, а значит все бросятся повторять изученный материал. Большинство просто перечитает свои заметки или вернется к другим источникам информации, но вряд ли это даст хороший эффект.

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Все дело в том, что обычное перечитывание материала не имеет ничего общего с интерактивностью, которая является основой запоминания информации. После обычного прочтения есть большая вероятность того, что уже через час – два вы не сможете подробно рассказать о сути прочитанного.

Как лучше повторять материал

Специалисты советуют придумать для себя другие способы повторения пройденного, чем монотонное перечитывание. Есть несколько методик, которые не только дадут лучший эффект, но и сделают обучение более интересным.

Учиться можно не только читая / Фото Pixabay

Одна из наиболее распространенных – создание концептуальных карт и диаграмм. Визуальное восприятие очень мощный инструмент, и собственноручно отвергать его крайне опрометчиво.

Также советуют пытаться рассказывать материал другим или самому себе. Такой способ заставит углубиться в детали и лучше понять информацию, ведь рассказывать о том, чего не понимаешь просто невозможно.

Один из самых эффективных способов, о котором часто забывают – это практика. Найдите практическое применение полученным знаниям, даже гипотетическое. Так в вашем мозгу возникнет стойкая ассоциация, и вам гораздо проще будет возвращаться к изученному.

Не следует забывать и о разнообразном интерактиве, таких как викторины, тесты и другие игровые формы обучения. Это очень легкий способ быстро закреплять изученную информацию, для которого надо крайне мало усилий, поэтому нет никаких причин отказываться от этой формы обучения.