Доволі часто учні та студенти, намагаючись закріпити пройдений матеріал, просто перечитують нотатки, статті чи книжки. На жаль, такий спосіб навчання не може потішити ефективністю.

Для багатьох учнів та студентів наближається час іспитів, а отже, всі кинуться повторювати вивчений матеріал. Більшість просто перечитає свої нотатки чи повернеться до джерел інформації, але навряд чи це дасть хороший ефект.

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Вся річ у тім, що звичайне перечитування матеріалу немає нічого спільного з інтерактивністю, яка є основою запам'ятовування інформації. Після звичайного прочитання є велика ймовірність того, що вже через годину – дві ви не зможете детально розповісти про суть прочитаного.

Як краще повторювати матеріал

Фахівці радять вигадати для себе інші способи повторення пройденого, аніж монотонне перечитування. Є кілька методик, які не лише дадуть кращий ефект, а й зроблять навчання цікавішим.

Навчатись можна не лише читаючи / Фото Pixabay

Одна з найбільш поширених – створення концептуальних карт та діаграм. Візуальне сприйняття дуже потужний інструмент, і власноруч відкидати його вкрай необачно.

Також радять намагатися розповідати матеріал іншим або самому собі. Такий спосіб змусить заглибитися в деталі та краще зрозуміти інформацію, адже розповідати про те, чого не розумієш, просто неможливо.

Один з найефективніших способів, про який часто забувають – це практика. Знайдіть практичне застосування отриманим знанням, навіть гіпотетичне. Так у вашому мозку виникне стійка асоціація, і вам набагато простіше буде повертатися до вивченого.

Не слід забувати й про різноманітний інтерактив, як-от вікторини, тести та інші ігрові форми навчання. Це дуже легкий спосіб швидко закріплювати вивчену інформацію, який потребує вкрай мало зусиль, тож немає жодних причин відмовлятися від цієї форми навчання.