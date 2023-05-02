Для багатьох учнів та студентів наближається час іспитів, а отже, всі кинуться повторювати вивчений матеріал. Більшість просто перечитає свої нотатки чи повернеться до джерел інформації, але навряд чи це дасть хороший ефект.

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Вся річ у тім, що звичайне перечитування матеріалу немає нічого спільного з інтерактивністю, яка є основою запам'ятовування інформації. Після звичайного прочитання є велика ймовірність того, що вже через годину – дві ви не зможете детально розповісти про суть прочитаного.

Як краще повторювати матеріал

Фахівці радять вигадати для себе інші способи повторення пройденого, аніж монотонне перечитування. Є кілька методик, які не лише дадуть кращий ефект, а й зроблять навчання цікавішим.

Навчатись можна не лише читаючи / Фото Pixabay

Одна з найбільш поширених – створення концептуальних карт та діаграм. Візуальне сприйняття дуже потужний інструмент, і власноруч відкидати його вкрай необачно.

Також радять намагатися розповідати матеріал іншим або самому собі. Такий спосіб змусить заглибитися в деталі та краще зрозуміти інформацію, адже розповідати про те, чого не розумієш, просто неможливо.

Один з найефективніших способів, про який часто забувають – це практика. Знайдіть практичне застосування отриманим знанням, навіть гіпотетичне. Так у вашому мозку виникне стійка асоціація, і вам набагато простіше буде повертатися до вивченого.

Не слід забувати й про різноманітний інтерактив, як-от вікторини, тести та інші ігрові форми навчання. Це дуже легкий спосіб швидко закріплювати вивчену інформацію, який потребує вкрай мало зусиль, тож немає жодних причин відмовлятися від цієї форми навчання.