Один из львовских вузов переименуют

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого переименуют. Он получит имя короля Данила.

Ученый совет вуза поддержал переименование учебного заведения. Инициатива об изменении названия была выдвинута еще в июне, сообщает Львовская ОГА.

Как переименуют львовский вуз

В ОГА отмечают, что привычное употребление имени "Даниил Галицкий" сужает восприятие исторической личности, ведь Даниил Романович был правителем Руси и королем. И подчеркивают, что названия имеют значение.

Переименование уже поддержало Министерство здравоохранения. После решения Рады для окончательного оформления переименования должны быть выполнены предусмотренные законодательством процедуры.

Во Львовской ОГА подчеркнули, что переименование университета является частью более широкой работы по переосмыслению названий и объектов общественного пространства. В области в течение последних лет проводили декоммунизацию и дерусификацию топонимики, а также призывали общины обращать внимание на объекты, которые могут потребовать исторического переосмысления.

Отметим, что князя Данила Романовича, коронованного в 1253 году, современники не называли Галицким. Это более позднее обозначение, распространенное в российской историографии XIX века.

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