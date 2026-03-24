Макарон или макарун – как правильно назвать известное пирожное из кафе

Многие десерты пришли к нам из заграницы вместе со своими названиями. К каким-то уже привыкли, а названия некоторых до сих пор путаем.

Как называть правильно известное французское пирожное, которое есть в каждой кофейне, рассказываем со ссылкой на объяснение кондитера Ульяны Хорунжей.

Как правильно называть пирожное – макарон или макарун?

Это сладкое изделие точно можно встретить в каждой кофейне, и мало кто его еще не попробовал – от классических сладких, до экзотических острых и пряных.

А еще – оно очень эстетически привлекательное, и прекрасно смотрится на фотографиях и видео – цветные кружочки соединены начинкой.

А вот с названием не все так просто, поскольку оно очень похоже на название другого пищевого мучного изделия – макарон или вермишели, название которым дает их форма: спагетти, рожки, спирали и другие.

Интересно! В Украине, среди кулинарных блюд есть другое изделие с названием "макарон" или "макаран". Это традиционное древнее блюдо Подолья, в частности Хмельницкой области. Его часто готовят на праздники – Рождество или Пасху. А в основе блюда отварные макаронные изделия с мясом, специями и яйцами, которые готовятся как запеканка. Его можно есть и холодным и горячим. А если заменить мясо на творог, или вообще оставить только макароны и яйца, то ее можно потреблять сладкой – посыпав сахаром, полить вареньем или медом.

Но вернемся к десерту. В украинском языке, как объясняет ресурс "Горох", слово "макарон" часто путают с "макарун", ведь звучание похожее, но это разные изделия. Вы можете услышать – и макарунс, и макарунец, и макаран и еще несколько покручей названия.

Правильное название французского миндального пирожного – макарон. "Macaron" происходит от французского языка, но корни имеет в итальянском слове maccarone / maccherone, что означает "раздавить, разбить" – намек на измельченный миндаль, который является основой теста.

Макарон появился во Франции еще в VIII веке, но современную форму – два миндальных безе с кремом – он приобрел в ХХ веке. В Париже макарон стал символом высокой кондитерской культуры, а известные дома Ladurée и Pierre Hermé сделали его мировой иконой десертов. Вкусовые вариации сегодня очень разнообразны – от классических (шоколад, ваниль, фисташка) до экзотических (лаванда, трюфель, васаби).

Однако "макарун" – это тоже десерт, но распространенный в США, его готовят из кокосовой стружки. Он больше напоминает песочное печенье.

Каждый из этих десертов имеет три ингредиента – сахарная пудра, белки и миндальная мука – макарон или кокосовая стружка – макарун.

Поэтому когда речь идет о цветных "фотогеничных" пирожных с кремовой прослойкой – это именно макарон. Они хорошо сочетаются с кофе.

Важно различать эти слова, ведь они обозначают разные кулинарные традиции и несут разную культурную символику. Какой десерт вы предпочитаете?