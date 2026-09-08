Можно ли говорить "маслины" вместо "оливки": какое из этих слов правильное

"Маслины" или "оливки"? Многим может показаться, что одно из этих двух слов неправильное. Поэтому давайте разберемся, так ли это и как же называть плоды оливы, название которых имеет интересную историю.

Что известно о названиях и плодах этого растения, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Маслины или оливки – как правильно?

Зеленые, черные, с косточкой или без – мы привыкли называть их "оливками". А слово "маслины" иногда воспринимаем как что-то чуждое. Но зря: оно тоже есть в украинском языке.

У этого названия интересная история: в украинском языке для плодов оливкового дерева прижились сразу два слова – "оливки" и "маслины". И ни одно из них не является языковой ошибкой.

Слово "оливка" связано с названием дерева – олива. Через латинское oliva оно пришло во многие европейские языки. В украинском языке мы имеем: "оливковое дерево", "оливковое масло", "оливки".

А вот "маслина" имеет другое происхождение. Считается, что в основе слова лежит "масло", то есть продукт, который изготавливают из оливок. Поэтому некоторые и предполагают, что два названия прижились в среде, где значительное влияние оказывал русский язык: "масло = олия".

Хотя слово "маслина" можно встретить в самых ранних переводах Библии, где упоминаются плоды. Есть и интересная деталь: слово "маслина" часто употребляют именно в отношении дерева, тогда как "оливка" может обозначать и дерево, и плод.

Поэтому в украинской литературе XIX – начала XX века мы можем встретить слово "маслины":

[На Капрі] цілі ліси маслин (Михаил Коцюбинский).

(Михаил Коцюбинский). Подихає з балкона свіже повітря, і стає чути, як поблизу десь зацвіли дикі маслини (Степан Васильченко).

(Степан Васильченко). Везли [вояки] з собою лагомини , Оливу, мило, риж, маслини (Иван Котляревский).

[вояки] (Иван Котляревский). Огей.. випиває одразу дві чарки і дивиться на Ореста, що уминав лиснюче рожеве м’ясо сьомги, маслини, червоні шматки консервів (Олесь Досвитнй).

В современном украинском языке для обозначения этих плодов особенно привычным стало слово "оливки".

А еще можно встретить объяснение, как различить оливки и маслины: зеленые – оливки, а маслины – черные. Хотя это плоды одного дерева на разных стадиях зрелости. Но черный цвет им могут придать и искусственно. Нам просто так привычнее. Хотя в большинстве языков мира это оливки: зеленые и черные.

Есть ли разница между оливками и маслинами: смотрите видео

Поэтому, если в следующий раз услышите "маслины", не спешите исправлять. Это не языковая ошибка, а термин, равнозначный "оливкам".

Что вы знаете об оливе?

Олива – это вечнозеленое южное дерево с мелкими душистыми цветами, которое имеет несколько культурных и диких разновидностей, приспособленных к различным средиземноморским климатам. Ее сорта отличаются формой листьев, размером и вкусом плодов, а также устойчивостью к засухе, что делает оливковое дерево одним из самых выносливых деревьев теплого пояса.

Как собирают оливки: смотрите видео

Олива издавна считается деревом мира и примирения: ее ветку приносили в знак согласия, а оливковое масло было символом света, поскольку им зажигали лампы в храмах. В библейской традиции оливковое дерево – знак Божьего благословения и возрождения: именно оливковый листок (или ветка) в клюве голубя возвестил об окончании потопа.

В средиземноморских культурах олива олицетворяет долголетие и мудрость – она живет сотни лет, переживает бури и засухи, но продолжает плодоносить. А сегодня ее можно выращивать и как комнатное растение.