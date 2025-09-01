Более 2 тысяч школ в Украине начали новый учебный год с Мрией
- Более двух тысяч школ в Украине начали новый учебный год с образовательным приложением Мрия.
- Он который цифровизирует рутину, заменяет бумажные журналы и делает обучение более удобным.
1 сентября в Украине стартовал новый учебный год. Более двух тысяч школ в 24 областях начали его вместе с образовательным приложением Мрия.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале первого вице-премьера Михаила Федорова. Так, каждая шестая украинская школа уже подключилась к образовательной экосистеме.
Как работает Мрия?
Чиновник отметил, что сегодня Мрия – настоящий образовательный геймченджер.
Цифровая экосистема уменьшает рутину для учителей, заменяет бумажные журналы, делает обучение более удобным и понятным для всех участников,
– уточнил он.
И добавил, что уже интегрировали первый функционал на базе ИИ и планируют запустить геймификацию образования, чтобы вдохновлять детей развиваться и расти в своем темпе.
Вскоре искусственный интеллект будет создавать индивидуальные образовательные траектории для детей, чтобы помочь каждому реализовать свой потенциал,
– рассказал Федоров.
Также он отметил, что в новом учебном году Мрия запускает каталог внешкольного образования, а с 2026-го стартует пилот дошкольного и концепция для университетов. Впервые единая цифровая экосистема объединит несколько образовательных звеньев.
Что известно о работе Мрии?
Мрия – это национальная цифровая образовательная экосистема, которая объединяет школьников, учителей, родителей и администрации в единой среде.
Она упрощает учебный процесс, автоматизирует рутину, добавляет инструменты геймификации, искусственного интеллекта и открывает доступ к качественному контенту – от уроков до внешкольных активностей.
Все здесь бесплатно, добровольно и доступно из любого уголка страны.