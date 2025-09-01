1 сентября в Украине стартовал новый учебный год. Более двух тысяч школ в 24 областях начали его вместе с образовательным приложением Мрия.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале первого вице-премьера Михаила Федорова. Так, каждая шестая украинская школа уже подключилась к образовательной экосистеме.

Читайте Обучение с Мрией: как учителя и ученики в сложное время поражают достижениями и устойчивостью

Как работает Мрия?

Чиновник отметил, что сегодня Мрия – настоящий образовательный геймченджер.

Цифровая экосистема уменьшает рутину для учителей, заменяет бумажные журналы, делает обучение более удобным и понятным для всех участников,

– уточнил он.

И добавил, что уже интегрировали первый функционал на базе ИИ и планируют запустить геймификацию образования, чтобы вдохновлять детей развиваться и расти в своем темпе.

Вскоре искусственный интеллект будет создавать индивидуальные образовательные траектории для детей, чтобы помочь каждому реализовать свой потенциал,

– рассказал Федоров.

Также он отметил, что в новом учебном году Мрия запускает каталог внешкольного образования, а с 2026-го стартует пилот дошкольного и концепция для университетов. Впервые единая цифровая экосистема объединит несколько образовательных звеньев.

К теме Мечта для учеников, учителей и родителей: как и когда заработает образовательное приложение для всех школ Украины

Что известно о работе Мрии?