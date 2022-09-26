Какие справки могут потребовать в школе или детском саду и как их восстановить в случае переезда
Из-за полномасштабной войны россии против Украины многие были вынуждены бежать в другие регионы страны. При этом отдавать своих детей в местные школы.
Сейчас часть вынужденных переселенцев не имеет необходимых медицинских справок. Какие справки могут требовать в школе или детсаду и как их восстановить в случае потери или переезда, читайте в материале 24 канала.
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Какие справки могут потребовать при оформлении ребенка в школу или детсад
Многие переселенцы в Украине сейчас не могут подтвердить даже наличие профилактических прививок: ни у себя, ни у детей.
Поэтому в Министерстве здравоохранения рассказали, какие справки могут потребовать при оформлении ребенка в школу или детсад.
- Чтобы вашего ребенка приняли в школу или детсад, вы должны предоставить "Карту профилактических прививок" с пометками о вакцинации и ревакцинации в ней. Ее можно получить у педиатра или семейного врача ребенка. Если вы переехали в другую область и не имеете с собой документов о прививках, их можно и нужно восстановить.
- Для поступления ребенка в детский сад нужно предоставить справку от педиатра или семейного врача о том, что ребенок здоров.
- Также для посещения школы ребенок должен пройти профилактическое освидетельствование и предоставить соответствующую справку.
Никаких медицинских документов в школах и детсадах требовать от вас не могут. Исключением могут быть разве что специализированные учебные заведения и дети, для которых создают инклюзивные группы или классы. Таким детям с особыми потребностями необходимо получить справку о комплексной оценке из Инклюзивно-ресурсного центра.
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Как восстановить документы о прививках в случае переезда
В каких документах есть записи о статусе прививок
Подтвердить статус прививок можно в первичной учетной документации:
- истории развития ребенка;
- карте профилактических прививок;
- медицинской карте амбулаторного больного;
- электронной системе здравоохранения;
- международном свидетельстве о вакцинации;
- справке о прививках;
- других медицинских документах, содержащих сведения об имеющихся прививках.
Как подтвердить данные относительно вакцинации переселенцам
- Свяжитесь с врачом, с которым заключена декларация, и попросите справку о вакцинации.
- Если врач не может внести данные в электронную систему, вам выдадут справку об имеющейся вакцинации в соответствии со сведениями "Карты профилактических прививок".
- Справка формируется либо в электронной, либо в бумажной форме.
Если у вас нет документального подтверждения вакцинации, придется делать ее еще раз.
Как подтвердить данные относительно вакцинации беженцам
- Свяжитесь с врачом, с которым у вас заключена декларация;
- Получите от медработника справку о вакцинации в электронной форме.
Если вы не можете документально подтвердить вакцинацию, то придется делать ее снова.
Профилактические медосмотры для детей
Первоклассники перед тем, как пойти в школу, должны пройти комплексный медосмотр. После этого родители предоставляют медработнику школы справку о результатах медосмотра и справку о прививках.
Дети, которые переходят в следующий учебный класс, должны проходить медосмотр у семейного врача/педиатра раз в год (до совершеннолетия). Если нет данных о вакцинации ребенка, то в школе могут дополнительно попросить у родителей такую справку.
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