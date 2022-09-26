Какие справки могут потребовать в школе или детском саду и как их восстановить в случае переезда

26 сентября 2022 , 15:46
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Из-за полномасштабной войны россии против Украины многие были вынуждены бежать в другие регионы страны. При этом отдавать своих детей в местные школы.

Сейчас часть вынужденных переселенцев не имеет необходимых медицинских справок. Какие справки могут требовать в школе или детсаду и как их восстановить в случае потери или переезда, читайте в материале 24 канала.

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Какие справки могут потребовать при оформлении ребенка в школу или детсад

Многие переселенцы в Украине сейчас не могут подтвердить даже наличие профилактических прививок: ни у себя, ни у детей.

Поэтому в Министерстве здравоохранения рассказали, какие справки могут потребовать при оформлении ребенка в школу или детсад.

  • Чтобы вашего ребенка приняли в школу или детсад, вы должны предоставить "Карту профилактических прививок" с пометками о вакцинации и ревакцинации в ней. Ее можно получить у педиатра или семейного врача ребенка. Если вы переехали в другую область и не имеете с собой документов о прививках, их можно и нужно восстановить.

  • Для поступления ребенка в детский сад нужно предоставить справку от педиатра или семейного врача о том, что ребенок здоров.
  • Также для посещения школы ребенок должен пройти профилактическое освидетельствование и предоставить соответствующую справку.

Никаких медицинских документов в школах и детсадах требовать от вас не могут. Исключением могут быть разве что специализированные учебные заведения и дети, для которых создают инклюзивные группы или классы. Таким детям с особыми потребностями необходимо получить справку о комплексной оценке из Инклюзивно-ресурсного центра.

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Как восстановить документы о прививках в случае переезда

Если вы переехали в другую область из-за военных действий или за границу, Минздрав вместе с Центром общественного здоровья Украины разработал рекомендации относительно получения данных о вакцинации.

В каких документах есть записи о статусе прививок

Подтвердить статус прививок можно в первичной учетной документации:

  • истории развития ребенка;
  • карте профилактических прививок;
  • медицинской карте амбулаторного больного;
  • электронной системе здравоохранения;
  • международном свидетельстве о вакцинации;
  • справке о прививках;
  • других медицинских документах, содержащих сведения об имеющихся прививках.

Как подтвердить данные относительно вакцинации переселенцам

  • Свяжитесь с врачом, с которым заключена декларация, и попросите справку о вакцинации.
  • Если врач не может внести данные в электронную систему, вам выдадут справку об имеющейся вакцинации в соответствии со сведениями "Карты профилактических прививок".
  • Справка формируется либо в электронной, либо в бумажной форме.

Если у вас нет документального подтверждения вакцинации, придется делать ее еще раз.

Как подтвердить данные относительно вакцинации беженцам

  • Свяжитесь с врачом, с которым у вас заключена декларация;
  • Получите  от медработника справку о вакцинации в электронной форме.

Если вы не можете документально подтвердить вакцинацию, то придется делать ее снова.


Как восстановить документы о прививках при переезде / Рекомендации Минздрава

Профилактические медосмотры для детей

Первоклассники перед тем, как пойти в школу, должны пройти комплексный медосмотр. После этого родители предоставляют медработнику школы справку о результатах медосмотра и справку о прививках.

Дети, которые переходят в следующий учебный класс, должны проходить медосмотр у семейного врача/педиатра раз в год (до совершеннолетия). Если нет данных о вакцинации ребенка, то в школе могут дополнительно попросить у родителей такую справку.

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Автор: Марія Волошин