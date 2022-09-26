Які довідки можуть вимагати у школі чи дитсадку і як їх відновити у разі переїзду
Через повномасшатбну війну росії проти України багато людей були змушені тікати в інші регіони країни. При цьому віддавати своїх дітей у місцеві школи.
Натомість зараз частина вимушених переселенців не має необхідних медичних довідок. Які загалом довідки можуть вимагати у школі чи дитсадку та як їх відновити у разі втрати чи переїзду, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Які довідки можуть вимагати при оформленні дитини до школи чи дитсадка
Багато переселенців в Україні зараз не можуть підтвердити навіть наявність профілактичних щеплень: ані у себе, ані в дітей.
Тож у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які довідки можуть вимагати при оформленні дитини до школи чи дитсадка.
- Аби вашу дитину прийняли у школу чи дитсадок, маєте надати "Карту профілактичних щеплень" із позначками про вакцинацію та ревакцинацію у ній. Її можна отримати у педіатра чи сімейного лікаря дитини. Якщо ж ви переїхали в іншу область і не маєте з собою документів про щеплення, їх можна і треба відновити.
- Для вступу дитини до дитсадка потрібно надати довідку від педіатра чи сімейного лікаря про те, що малеча здорова.
- Також для відвідування школи дитина має пройти профілактичний огляд і надати відповідну довідку.
Жодних інших медичних документів у школах та дитсадках вимагати від вас не можуть. Винятком можуть бути хіба що спеціалізовані заклади освіти та діти, для яких створюють інклюзивні групи чи класи. Таким дітям з особливими потребами необхідно мати довідку про комплексну оцінку з Інклюзивно-ресурсного центру.
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Як відновити документи про щеплення у разі переїзду
В яких документах є записи про статус щеплень
Підтвердити статус щеплень можна у первинній обліковій документації:
- історії розвитку дитини;
- карті профілактичних щеплень;
- медичній карті амбулаторного хворого;
- електронній системі охорони здоров'я;
- міжнародному свідоцтві про вакцинацію;
- довідці про щеплення;
- інших медичних документах, що містять відомості про наявні щеплення.
Як підтвердити дані щодо вакцинації переселенцям
- Сконтактуйтесь із лікарем, із яким укладена декларація, та попросіть довідку про вакцинацію.
- Якщо лікар не може внести дані до електронної системи, вам видадуть довідку про наявну вакцинацію відповідно до відомостей "Карти профілактичних щеплень".
- Довідка формується або в електронній або в паперовій формі.
Якщо у вас немає документального підтвердження про вакцинацію, доведеться робити її ще раз.
Як підтвердити дані щодо вакцинації біженцям
- Сконтактуйтесь із лікарем, із яким у вас укладена декларація;
- Отримати від медпрацівника довідку про вакцинацію в електронній формі.
Якщо ви не можете документально підтвердити вакцинацію, доведеться робити її знову.
Профілактичні медогляди для дітей
Першокласники перед тим, як піти до школи, мають пройти комплексний медогляд. Після цього батьки надають медпрацівнику школи довідку про результати медогляду й довідку про щеплення.
Діти, які переходять до наступного навчального класу, мають проходити медогляд у сімейного лікаря/педіатра раз на рік (до повноліття). Якщо немає даних про вакцинацію дитини, у школі можуть додатково попросити у батьків таку довідку.
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