Проте навіть під час дистанційного навчання дитині варто допомогти соціалізуватися. Як це правильно зробити, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Як школяреві впоратись із навантаженням та правильно організувати робоче місце

Проблеми через відсутність повноцінної комунікації у школі

Найчастіше дитина стресує, якщо змушена багато часу приділяти навчанню вдома і не спілкуватися наживо з однокласниками. Також може з'явитися більша агресія у стосунках між батьками і дітьми, особливо якщо школяра вдома постійно змушують вчитися. Також діти часто відволікаються від навчання вдома на ігри. А це шкодить їхній шкільній успішності.

Способи соціалізації на дистанційному навчанні

Редакторка освітнього проекту "На Урок" Любов Цукор переконує: все ж існує чимало способів компенсувати нестачу спілкування. Але батьки мають допомогти дитині із цією проблемою. Як – читайте поради нижче.

Групова робота

Згуртувати дітей допоможе групова робота, яку часто використовують вчителі на уроках у школі. Варто організовувати колективні челенджі, вебвквести/екскурсії, які діти проходитимуть онлайн. Також частину стандартних домашніх завдань можна замінити на групові.

Спілкування з батьками

Батькам варто більше спілкуватися зі своїми дітьми, хоча і мають багато роботи. Подивіться зі своїм школярем пізнавальні відео або цікаві серіали, грайте в настільні ігри, допомагайте дитині з домашніми завданнями, розпитуйте, як минув день. У вихідні гуляйте, ходіть у кафе тощо.

Навчіть дітей розуміти себе

Батькам варто навчити дітей розпізнавати власні емоції. Запитуйте своїх школярів. Ставте питання на зразок "Який настрій у мене зараз? Чи відчуваю я роздратування, злість, тривогу? Що саме викликало таку емоцію?".

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Запишіть дітей в онлайн-школу

Якщо у школі, де вчиться дитина, не використовують сучасні педагогічні практики, компенсуйте це віртуальними заняттями з експертами, які застосовують найсучасніші методи навчання.

Консультації

Колективні чи індивідуальні зустрічі з вчителями дадуть змогу обговорити важливі чи незрозумілі теми. А якщо пояснить друг, це може бути не менш пізнавально й доступно.

Позакласні заходи

В окремих школах діти мають можливість, попри дистанційне навчання, проводити разом вільний час. Зокрема грати в ігри чи спілкуватися на різні теми.

Чати

Листування теж є способом ділитися враженнями та спілкуватися. Можна це робити на уроках чи у вільний час. Діти навіть можуть влаштовувати відеозустрічі.

Тож аби ваша дитина зовсім не усамітнилась під час дистанційного навчання, фахівці радять вибрати окремі поради і втілювати їх у життя.

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