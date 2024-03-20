Эти слова вас очаруют: как назвать на украинском "метель"

Этой весной погода в Украине довольно капризная. На смену солнцу может внезапно прийти снег.

Поэтому избавляемся еще от одного суржикового слова, которое вы можете вспомнить, когда видите вышеупомянутые осадки. Образование 24 при этом подскажет, как правильно сказать на украинском.

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Как правильно назвать "метель" на украинском

Этим суржиковым словом является "метель". Так неправильно в Украине могут называть сильный ветер со снегом.

Зато это слово в украинском языке имеет немало значений. Самые распространенные следующие:

заметіль;

віхола;

завірюха;

сніговиця;

хуртовина;

метелиця.

Также в украинском языке можно найти и другие синонимы к этим словам, которые могут быть и не так часто употребляемыми или иметь разговорный оттенок или быть диалектными. В частности такие;

хуга;

завія;

сніговій;

сніжниця;

хуговій;

юга;

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разговорного оттенка:

хвища;

хугавиця;

хурделиця;

хурделя;

хурдига;

хуртеча;

диалектизмы:

віхало;

завійниця;

заметільниця;

замета;

заметь;

кушпела;

кура;

метіль;

фуга;

фурделиця;

хвижа тощо.

Что интересно, отдельные вышеупомянутые слова могут употребляться и в переносном значении. Например:

завірюха – ссора, потасовка, ссора; политическое, социальное событие, вызывающее глубокие изменения, потрясения в обществе;

метелиця – народный танец исполняемый в быстром темпе, с частыми сменами фигур и вращениями, а также музыка к нему;

хуртовина – несчастье, метель, тяжелый час.