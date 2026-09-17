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17 сентября, 17:15
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Не Надежда – как красиво назвать девушку с этим именем

Олеся Кух

Как красиво назвать девушку, если по-русски ее зовут "Надежда"? На украинском языке это имя звучит по-другому и имеет немало ласковых вариантов.

О значении, происхождении и произношении этого имени на украинском языке мы рассказываем со ссылкой на "Горох".

Не "Надежда" – как сказать на украинском языке?

Это женское имя известно каждому, оно до сих пор не утратило своей популярности, а само слово, от которого оно происходит, согревает особой теплотой.

Но можно встретить и его русскую версию – "Надежда". Однако на украинском языке оно звучит совсем иначе – Надія.

Это женское имя происходит от древнеславянского слова "надія" (naděja), то есть надежда на что-то хорошее, ожидание желаемого.

Хотя встречается версия, что имя имеетгреческие корни: от слова ἐλπίς ("надежда"), олицетворением которого была Элпида – дух надежды в античной мифологии.

В ХХ–ХХІ веках "Надія" входила в число самых распространенных женских имен в Украине. Его выбирали для дочерей в разных поколениях, поэтому оно давно стало привычным и узнаваемым для украинского уха. Среди известных носительниц этого имени – Надія Кибкало и Надія Світлична – украинская поэтесса, журналистка, правозащитница и участница диссидентского движения.

У этого имени немало ласковых вариантов в украинском языке:

  • Надієнка,
  • Надієчка,
  • Надінька,
  • Надійка,
  • Надійська,
  • Надійця,
  • Надісечка,
  • Надісенька,
  • Надіюся,
  • Надюшенька,
  • Надя,
  • Надька.

Интересно, что слово "надежда" во многих языках настолько важно, что от этого понятия в разных языках возникли женские имена. В разных языках они звучат по-своему. Например:

  • на украинском – Надя;
  • на польском – Nadzieja;
  • на чешском – Naděžda;
  • на словацком – Nádej;
  • на русском – Надежда;
  • на английском – Hope;
  • на французском – Espérance;
  • на испанском – Esperanza;
  • на итальянском – Speranza;
  • на греческом – Elpida.

Как видим, это имя имеет большое значение во многих языках.

А когда День ангела?

Именины Надежды в православной традиции связывают с 17 сентября по новому стилю – Днем памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. Мученица Надежда – одна из трех дочерей святой Софии, которые пострадали за веру во II веке.

Но День ангела Надежды отмечают несколько раз в год: 14 марта, 20 марта и 21 октября.

Назвать дочь Надеждой – значит подарить ей символ света и веры. Это имя несет в себе глубокую культурную и духовную традицию, ведь оно относится к триаде христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. В разных языках мира оно звучит по-разному, но всегда сохраняет первоначальный смысл – надежду на лучшее.