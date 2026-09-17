О значении, происхождении и произношении этого имени на украинском языке мы рассказываем со ссылкой на "Горох".
Не "Надежда" – как сказать на украинском языке?
Это женское имя известно каждому, оно до сих пор не утратило своей популярности, а само слово, от которого оно происходит, согревает особой теплотой.
Но можно встретить и его русскую версию – "Надежда". Однако на украинском языке оно звучит совсем иначе – Надія.
Это женское имя происходит от древнеславянского слова "надія" (naděja), то есть надежда на что-то хорошее, ожидание желаемого.
Хотя встречается версия, что имя имеетгреческие корни: от слова ἐλπίς ("надежда"), олицетворением которого была Элпида – дух надежды в античной мифологии.
В ХХ–ХХІ веках "Надія" входила в число самых распространенных женских имен в Украине. Его выбирали для дочерей в разных поколениях, поэтому оно давно стало привычным и узнаваемым для украинского уха. Среди известных носительниц этого имени – Надія Кибкало и Надія Світлична – украинская поэтесса, журналистка, правозащитница и участница диссидентского движения.
У этого имени немало ласковых вариантов в украинском языке:
- Надієнка,
- Надієчка,
- Надінька,
- Надійка,
- Надійська,
- Надійця,
- Надісечка,
- Надісенька,
- Надіюся,
- Надюшенька,
- Надя,
- Надька.
Интересно, что слово "надежда" во многих языках настолько важно, что от этого понятия в разных языках возникли женские имена. В разных языках они звучат по-своему. Например:
- на украинском – Надя;
- на польском – Nadzieja;
- на чешском – Naděžda;
- на словацком – Nádej;
- на русском – Надежда;
- на английском – Hope;
- на французском – Espérance;
- на испанском – Esperanza;
- на итальянском – Speranza;
- на греческом – Elpida.
Как видим, это имя имеет большое значение во многих языках.
А когда День ангела?
Именины Надежды в православной традиции связывают с 17 сентября по новому стилю – Днем памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. Мученица Надежда – одна из трех дочерей святой Софии, которые пострадали за веру во II веке.
Но День ангела Надежды отмечают несколько раз в год: 14 марта, 20 марта и 21 октября.
Назвать дочь Надеждой – значит подарить ей символ света и веры. Это имя несет в себе глубокую культурную и духовную традицию, ведь оно относится к триаде христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. В разных языках мира оно звучит по-разному, но всегда сохраняет первоначальный смысл – надежду на лучшее.