"Наталія" или "Наталя": какой вариант имени правильный на украинском языке

Имена людей возникают у определенных народов, но распространяются по всему миру и приобретают свое, присущее определенному языку звучание. А еще меняются, существуют в нескольких вариантах, образуют уменьшительные формы.

Какая форма имени "Наталія" или "Наталя" присуща украинскому языку, рассказываем, со ссылкой на объяснение BBC.

Какое имя правильное – "Наталія" или "Наталя"?

Среди украинок достаточно распространенным именем является Наталья. Но у него есть интересная особенность, два варианта написания – "Наталія" или "Наталя". Поэтому возникает сомнение, что какой-то из них является ошибочным, и даже языковеды спорят.

Само имя имеет латинские корни Natalia, что означает "родная", "та, что родилась", или же связывается со значением "рожденная в день Рождества" (от dies natalis – "день рождения", "Рождество" или Natalis Domini означает "Рождество Господне"). Поэтому Наталья вполне может означать – рождественская.

Другая версия происхождения еврейская. Некоторые исследователи указывают на связь с еврейским именем Натан ("дарованный").

У словарях и святцах зафиксирована форма имени – Наталія. Однако, в документах все чаще можно встретить форму – Наталія и даже Наталі. Поэтому здесь стоит обращать внимание на то какое имя записано в документах и уточнить, как обращаться к обладательнице имени. А эти имена уже считать тождественными.

Собственно, доктор филологических наук Александр Пономарив отмечал, что Наталя "стало одним из официальных вариантов наряду с Наталія".

Коротких и ласкательных форм от Натальи в украинском языке тоже немало:

Наталка,

Наталонька,

Наталяся,

Натуся,

Ната,

Натка,

Натусик,

Тата,

Таша,

Туся.

Впрочем, учтите, что характерное окончание имени на -ша – Наташа, присуще больше русскому языку, как и Даша, Маша, Ксюша и другие женские и мужские имена. И вспомните, в некоторых курортных местах – Наташа, имеет пренебрежительное значение, зачем вам такое.

Имя очень популярно среди славянских народов, особенно в Украине, Польше и России. В Европе существуют соответствия: Natalie, Natalia и Natasha.

Интересно! Считается, что долгое время украинские женщины не употребляли массово это имя. А к его популярности присоединился украинский писатель Иван Котляревский благодаря пьесе "Наталка Полтавка".

А дней ангела несколько в год: 11 января, 22 марта, 31 марта, 8 сентября, 14 сентября – согласно православным святцам. Наиболее известный день – 8 (14) сентября, когда почитают святую мученицу Наталью Никомидийскую.

Итак, имена "Наталія" или "Наталя" – равнозначны. Здесь нельзя говорить, что какое-то нормативное, а какое-то – разговорное, смотрите, что написано в документах. Родители сами выбирают форму написания имени для своего ребенка. Но короткую и ласкательную форму – уже можно менять, главное – не калькуйте на русский штиб, потому что для Натальи столько возможных вариантов.