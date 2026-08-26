Не говорите "Наташа": как красиво обращаться к обладательнице этого изящного имени

Длительная русификация отразилась, в частности, и на наших именах. Многие из них звучат по-другому на украинском языке, однако из-за распространения русифицированных форм люди могут даже не осознавать, что используют неukrainский вариант своего имени. А 26 августа, в День ангела Натальи, следует разобраться, какие из форм этого имени являются исконно украинскими, а о каких лучше забыть.

Лингвисты отмечают, что традиционные варианты звучат естественнее и лучше соответствуют украинской языковой традиции.

Что известно о происхождении и значении имени Наталья?

Наиболее распространенной считается латинская версия происхождения имени Наталья. Согласно ей, оно происходит от слова natalis, которое можно перевести как "родная" или "благословенная".

Также имя, вероятно, имеет связь с христианской традицией. Исследователи связывают его со словосочетанием Natalis Domini – "Рождество Господне". В таком значении Наталья может трактоваться как "рождественская" или "та, что родилась на Рождество".

На сайте "Имя онлайн" приводятся еще следующие значения имени:

человек, принесший радость и счастье своим рождением;

человек, обладающий светлым, добрым и счастливым характером;

человек, обладающий сильной интуицией и умением предвидеть события;

человек, обладающий творческим потенциалом и способностью к самовыражению.

Как называть Наталью на украинском языке?

Несмотря на распространенный в быту вариант "Наташа", на украинском языке все же стоит называть обладательницу этого имени по-другому. В словарях и церковных календарях зафиксирована форма имени Наталья. В то же время в современных документах все чаще встречаются варианты Наталья и даже Натали.

Самое важное здесь – уточнить правильную форму имени у самой обладательницы. Кстати, доктор филологических наук Александр Пономарив в свое время отмечал, что Наталья стала одним из официальных вариантов имени наряду с Наталья. А среди уменьшительно-ласкательных форм рекомендуют использовать следующие:

Наталка;

Наталья;

Наталочка;

Наталонька;

Натальяся;

Натуся;

Натусик;

Натка;

Ната;

Тата;

Таша;

Туся.

Интересно! Считается, что долгое время имя Наталья не было особенно распространенным среди украинок. Его популяризации в значительной степени способствовал Иван Котляревский благодаря своей известной пьесе "Наталка Полтавка".

Отметим, что в мире у этого имени есть множество вариантов: Natalie во Франции, Natalia в Испании, Nathalie в Германии. Но везде оно сохраняет теплую ауру.

Именины Натальи: даты и традиции

В православном календаре у Натальи есть несколько дат для празднования дня ангела. Самая важная из них в Украине – 26 августа (8 сентября по старому стилю), когда почитают святую мученицу Наталью Никомедийскую.

Также именины приходятся на 9 и 18 марта, 1 сентября и 29 декабря. Во многих семьях днем ангела считают дату, наиболее близкую к дню рождения. В этот день собираются за праздничным столом, готовят пироги и желают имениннице здоровья, счастья и благополучия.

По традиции Наталье могут дарить цветки, сладости или символические личные подарки. День ангела становится не только семейным праздником, но и поводом вспомнить историю и традиции, связанные с этим именем.

Не менее важно разобраться и с другими украинскими именами, которые под влиянием русской культуры изменили свое звучание. Ранее мы писали о том, как ласково обратиться к Василию. Это распространенное в Украине имя имеет величественное значение – "царь", "повелитель" или "правитель".