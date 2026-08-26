Мовознавці наголошують, що традиційні варіанти звучать природніше та краще відповідають українській мовній традиції.

Що відомо про походження й значення імені Наталія?

Найпоширенішою вважається латинська версія походження імені Наталія. За нею, воно походить від слова natalis, яке можна перекласти як "рідна" або "благословенна".

Також ім'я, ймовірно, має зв'язок з християнською традицією. Дослідники пов'язують його зі словосполученням Natalis Domini – "Різдво Господнє". У такому значенні Наталія може трактуватися як "різдвяна" або "та, що народилася на Різдво".

На сайті "Ім'я онлайн" подають ще такі значення імені:

людина, яка принесла радість і щастя своїм народженням;

людина, яка має світлу, добру та щасливу натуру;

людина, яка має сильну інтуїцію та вміння передбачати події;

людина, яка має творчий потенціал і здатність до самовираження.

Як називати Наталію українською?

Попри поширений у побуті варіант "Наташа", українською все ж варто називати власницю цього імені по-іншому. У словниках і церковних святцях зафіксовано форму імені Наталія. Водночас у сучасних документах дедалі частіше трапляються варіанти Наталя і навіть Наталі.

Найважливіше тут – уточнити коректну форму імені у самої власниці. До речі, доктор філологічних наук Олександр Пономарів свого часу наголошував, що Наталя стала одним з офіційних варіантів імені поряд із Наталія. А серед зменшено-пестливих форм рекомендують використовувати такі:

Наталка;

Наталя;

Наталочка;

Наталонька;

Наталяся;

Натуся;

Натусик;

Натка;

Ната;

Тата;

Таша;

Туся.

Цікаво! Вважається, що тривалий час ім'я Наталія не було особливо поширеним серед українок. Його популяризації значною мірою посприяв Іван Котляревський завдяки своїй відомій п'єсі "Наталка Полтавка".

Зазначимо, що у світі ім'я має безліч варіантів: Natalie у Франції, Natalia в Іспанії, Nathalie в Німеччині. Але скрізь воно зберігає теплу ауру.

Іменини Наталі: дати й традиції

У православному календарі Наталії мають кілька дат для святкування дня ангела. Найважливіша з них в Україні – 26 серпня (8 вересня за старим стилем), коли вшановують святу мученицю Наталію Нікомедійську.

Також іменини припадають на 9 та 18 березня, 1 вересня і 29 грудня. У багатьох родинах днем ангела вважають дату, яка найближча до дня народження. Цього дня збираються за святковим столом, готують пироги та бажають іменинниці здоров'я, щастя й добробуту.

За традицією Наталії можуть дарувати квіти, солодощі або символічні особисті подарунки. День ангела стає не лише сімейним святом, а й нагодою згадати історію та традиції, пов'язані з цим ім'ям.

Не менш важливо розібратися й з іншими українськими іменами, які через вплив російської культури змінили своє звучання. Раніше ми писали про те, як лагідно звернутися до Василя. Це поширене в Україні ім'я має величне значення – "цар", "володар" або "правитель".