Украинский язык имеет немало синонимов. Но часто слова, которые мы считаем синонимами и используем для одного обозначения, на самом деле обозначают немного другие вещи.

Есть ли разница между словами "наснага" и "натхнення", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

"Наснага" и "натхнення" являются ли эти слова синонимами?

В украинском языке есть замечательные слова "наснага" и "натхнення". Чаще всего их говорят или пишут в поздравлениях или для комплимента – "Ти сьогодні працюєш з таким натхненням". А потому считают – синонимами, как вот "взаємно и навзаєм".

Но когда мы заглянем в толковые словари, то поймем, что они несколько отличаются. Что их объединяет – это качество – подъема и пыл. Итак:

Натхнення – состояние человека, характеризующееся подъемом его творческих сил, активизацией всех психологических процессов. Это типичное состояние творческих людей, которое характеризуется и высокой производительностью, и огромным подъемом и напряжением сил человека.

Ніщо так не гріє душу, як можливість віддати вам часточку свого натхнення, свого сердечного тепла (Сергій Жадан).

Наснага – это подъем физической энергии, силы, решимости, боевой задор. Хотя портал "Словарь.UA" подает его как многозначное. И среди перечня указано и творческий запал.

Чисте морозне повітря немов наливає наснагою все тіло (Юрий Васюта).

Цвітіння рослин надавало мені особливої творчої наснаги (Иван Ле).

Поэтому, когда желаете друзьям или родным "наснаги і натхнення" – знайте, вы не повторяетесь, а желаете разного. А 24 Канал желает всем украинцам, чтобы такой подъем был у вас неисчерпаемым!