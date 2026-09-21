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Учеба Наука в Украине Инвестиции – в размере более миллиарда гривен: в Украине создадут подземные научные лаборатории
21 сентября, 09:01
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Инвестиции – в размере более миллиарда гривен: в Украине создадут подземные научные лаборатории

Мария Волошин

В Украине будут созданы большие исследовательские центры при ведущих университетах нашей страны. Над этим работает Министерство образования и науки Украины.

Речь идет о так называемых "центрах передового опыта". Об этом заявил заместитель министра образования и науки Денис Курбатов в интервью ZN.UA.

Что известно об этих лабораториях

Лаборатории этих центров разместят в убежищах, чтобы ученые могли работать в нынешних условиях безопасности.

Чиновник также рассказал, что МОН создает такие центры совместно с Фондом развития инноваций и кластером Brave1.

Они определили тематику и направления работы центров – это все то, что нужно стране именно сейчас. Украина инвестирует в эти центры более миллиарда гривен. Для украинской науки это большие средства, у нас никогда не было такого финансирования на создание центров и лабораторий,
– уточнил он.

Заместитель главы МОН также сообщил, что собственную программу исследований в сфере обороны имеют институты Национальной академии наук.

В Украине создадут Агентство прикладных исследований

  • Курбатов также рассказал, что Министерство образования и науки Украины создает Агентство прикладных исследований.
  • Она будет заниматься сбором информации о потребностях фронта, министерств и технологических компаний.
  • А также – поиском украинских ученых, способных удовлетворить эти потребности.
  • Чиновник сообщил, что это агентство также будет искать заказчиков и заинтересованные компании для разработок украинских исследователей.
  • Это подразделение будет иметь "повышенную автономию и координацию со стороны директората по инновациям Министерства образования и науки".