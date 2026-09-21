Инвестиции – в размере более миллиарда гривен: в Украине создадут подземные научные лаборатории

В Украине будут созданы большие исследовательские центры при ведущих университетах нашей страны. Над этим работает Министерство образования и науки Украины.

Речь идет о так называемых "центрах передового опыта". Об этом заявил заместитель министра образования и науки Денис Курбатов в интервью ZN.UA.

Что известно об этих лабораториях

Лаборатории этих центров разместят в убежищах, чтобы ученые могли работать в нынешних условиях безопасности.

Чиновник также рассказал, что МОН создает такие центры совместно с Фондом развития инноваций и кластером Brave1.

Они определили тематику и направления работы центров – это все то, что нужно стране именно сейчас. Украина инвестирует в эти центры более миллиарда гривен. Для украинской науки это большие средства, у нас никогда не было такого финансирования на создание центров и лабораторий,

– уточнил он.

Заместитель главы МОН также сообщил, что собственную программу исследований в сфере обороны имеют институты Национальной академии наук.

В Украине создадут Агентство прикладных исследований