В Украине создадут Агентство прикладных исследований
Министерство образования и науки Украины создает Агентство прикладных исследований. Оно будет заниматься сбором информации о потребностях фронта, министерств и технологических компаний.
А также – поиском украинских ученых, способных удовлетворить эти потребности. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Денис Курбатов в интервью ZN.UA.
Почему будет заниматься Агентство прикладных исследований
Чиновник сообщил, что это агентство также будет искать заказчиков и заинтересованные компании для разработок украинских исследователей.
Курбатов также добавил, что изначально Агентство прикладных исследований будет не отдельным учреждением или юридическим лицом, а специальным структурным подразделением в Украинском институте научно-технической экспертизы и информации.
Заместитель главы МОН при этом подчеркнул, что это подразделение будет обладать "повышенной автономией и координироваться с дирекцией по инновациям Министерства образования и науки".
Курбатов отмечает, что расширение масштабов Агентства прикладных исследований будет зависеть от его результатов.
Молодые ученые могут получить стипендии от правительства
- Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на получение стипендий от правительства для молодых ученых. В рамках отбора предусмотрено 190 стипендиальных мест.
Документы можно подать в электронном виде через Национальную электронную научно-информационную систему NAUKA до 13 октября.
В конкурсе могут принимать участие молодые ученые, которые на момент выдвижения соответствуют определению термина "молодой ученый" в соответствии с Законом Украины "О научной и научно-технической деятельности": научные и научно-педагогические работники, аспиранты, адъюнкты, докторанты и другие молодые ученые научных учреждений, организаций и высших учебных заведений.
Стипендии назначаются на два года и выплачиваются по месту основной работы или учебы в дополнение к должностному окладу, именной или обычной академической стипендии, доплатам и надбавкам.