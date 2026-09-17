Несмотря на регулярные обстрелы: сколько учебников уже доставили в школы

Уже 88 % новых учебников для 9-го класса доставлено в школы. И это несмотря на регулярные обстрелы и целенаправленные атаки врага на издательства, склады и логистику.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. В этом году для украинских школьников напечатают 13,5 миллиона экземпляров учебников.

Кто получит новые учебники

Новую учебную литературу получат ученики 4-х и 9-х классов, в том числе дети с особыми образовательными потребностями.

В МОН уточнили, что в первую очередь учебниками обеспечивают девятиклассников. В этом учебном году они впервые учатся по Государственному стандарту базового среднего образования в рамках реформы "Новая украинская школа".

По состоянию на 15 сентября в учебные заведения доставлено 88 % запланированного количества учебников для 9 класса. Наивысшие показатели у Полтавской области – 98 %, Черкасской, Запорожской и Днепропетровской областей – по 97 %, Винницкой области – 96 %,

– сообщили в ведомстве.

Сроки печати и доставки части тиража пришлось скорректировать из-за российских атак на издательские мощности. На данный момент 43 % уничтоженных изданий уже перепечатаны.

Для учеников 4-х классов предусмотрено более 3,7 миллиона новых учебников. Основной объем планируется доставить до 1 октября. До поступления новых изданий четвероклассники могут пользоваться учебниками, напечатанными в 2021 году и имеющимися в учебных заведениях,

– отметили в ведомстве.

PDF-версии новых учебников доступны онлайн.