Как подготовиться к НМТ – 2023, чтобы хорошо его сложить: советы

22 января 2023, 12:19
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Источник:

УЦОКО

В 2023 году абитуриенты будут составлять НМТ в июне по трем предметам. Украинский язык и математика будут обязательными предметами.

Еще один предмет участники тестирования будут выбирать. НМТ состоится в один день в течение 180 минут.

Важно Вступительная кампания – 2023: как, когда и по каким предметам состоится НМТ

Как подготовиться к НМТ – 2023

Все задачи мультипредметного теста в 2023 году будут отвечать действующим программам ВНО. В тестах используются задачи, разработанные для ВНО.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что для подготовки достаточно хорошо учиться в школе, а также работать с традиционными учебными учебниками/пособиями. Также специалисты советуют пересматривать задачи ВНО с прошлых лет.

Украинский центр оценивания качества образования также обещает не позднее мая 2023 года подготовить демонстрационные варианты каждого из блоков НМТ. Следовательно, абитуриенты смогут ознакомиться с форматом тестирования заранее.

К слову, в этом году одиннадцатиклассники не будут сдавать ГИА в школах.

Читайте Какие типы задач по каждому предмету будут в блоках НМТ – 2023

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ – 2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.

Автор: Марія Волошин