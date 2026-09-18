Эти задания по украинскому языку оказались сложными для участников НМТ в 2026 году

Так недавно Украинский центр оценки качества образования обнародовал официальный отчет по итогам НМТ-2026. В нем были размещены тестовые задания и описание экзамена.

Специалисты УЦОЯО также определили, какие задания вызвали затруднения у участников мультитеста. Об этом говорится в отчете УЦОЯО по итогам проведения НМТ в 2026 году.

Какие задания оказались сложными для участников НМТ-2026

Так, участникам НМТ сложно подбирать украинские эквиваленты к распространенным иностранным словам. К такому выводу специалисты пришли по результатам выполнения задания по украинскому языку, в котором участникам необходимо было подобрать украинский эквивалент к иностранному слову.

В частности, правильный эквивалент "вражати" к слову "епатувати" выбрали 27,5 % участников. В то же время 40,1 % тестируемых ошибочно выбрали слово "виражати".

Среди слов, к которым участникам было сложно подобрать синонимы, авторы отчета называют «емоції», «ратифікувати», «елемент», «ентузіазм», «ліміт», «еластичний» и «екіпірування».. В УЦОЯО отмечают, что эти слова используются в школьных курсах.

Авторы отчета при этом подчеркнули, что активный словарный запас тестируемых довольно ограничен.

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Также сложным оказалось задание на поиск лексической ошибки в предложении. Правильно его выполнили 21,7% участников. По мнению специалистов, участникам тестирования было сложно сосредоточить внимание на содержании целого предложения.

Кроме того, две трети участников испытывали проблемы при работе с целостным текстом, содержащим орфографические, лексические, грамматические и пунктуационные ошибки. В УЦОЯО считают, что это свидетельствует о несформированности навыков чтения.

Эксперты отмечают, что часть заданий теста не требует запоминания правил или исключений. Для их выполнения участник тестирования, прежде всего, должен обладать достаточным лексическим запасом, сформированным благодаря сознательному читательскому опыту.