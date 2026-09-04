Число учащихся, набравших 200 баллов на НМТ, в этом году стало рекордным

В этом году рекордное количество участников набрало максимальный балл по национальному мультитесту за три года проведения экзамена в формате "3+1". Речь идет о тех, кто набрал 200 баллов по одному или нескольким предметам НМТ.

Об этом говорится в отчете о проведении НМТ в 2026 году. Его обнародовал Украинский центр оценки качества образования.

Сколько участников сдали НМТ на максимальный балл

В этом году количество участников НМТ, сдавших тестирование на максимальный балл, составляет 4002 человека. Из них 3712 участников сдали на максимальный балл один предмет, 260 – два предмета, 28 – три предмета и 2 – все четыре предмета.

В прошлом году таких участников в общей сложности было 2745, из них 2459 участников сдали на максимальный балл один предмет, 252 – два предмета, 31 – три предмета и 3 – все четыре предмета.

В 2024 году самых успешных участников НМТ было 3417: 2999 участников набрали максимальный балл по одному предмету, 353 – по двум предметам, 58 – по трем предметам и 7 – по всем четырем предметам.

Больше всего 200-бальников в 2026 году было среди тех, кто сдавал английский язык (2194 человека), математику (1152 участника) и историю Украины (366 участников).

Интересно: в этом году двое участников национального мультитеста сдали экзамен на максимальные 800 баллов. Один из них – выпускник львовского лицея "Гроно" Юрий Гащук. Помимо львовянина, такого результата добился ученик из Черниговской области. Это Иван Прудько – выпускник Нежинского лицея городского совета при НГУ имени Николая Гоголя.