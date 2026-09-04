Про це йдеться у звіті про проведення НМТ у 2026 році. Його оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти.

Скільки учасників склали НМТ на максимальний бал

Цьогоріч кількість учасників НМТ, які склали тестування на найвищий бал, становить 4002 особи. З них 3712 учасників склали на максимальний бал один предмет, 260 – два предмети, 28 – три предмети, і 2 – усі чотири предмети.

Торік таких учасників загалом було 2745, з них 2459 учасників склали на максимальний бал один предмет, 252 – два предмети, 31 – три предмети, і 3 – усі чотири предмети.

У 2024 році найуспішніших учасників НМТ було 3417: 2999 учасників склали на максимальний бал один предмет, 353 – два предмети, 58 – три предмети, і 7 – усі чотири предмети.

Найбільше 200-бальників у 2026 році серед тих, хто складав англійську мову (2194 особи), математику (1152 учасники) та історію України (366 учасників).

Цікаво Цьогоріч двоє учасників національного мультитесту склали іспит на максимальні 800 балів. Один із них – випускник львівського ліцею "Гроно" Юрій Гащук. Окрім львів'янина, такий результат підкорився учневі з Чернігівщини. Це Іван Прудько – випускник Ніжинського ліцею міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя.