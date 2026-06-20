Частина з них при цьому скаржиться на певні проблеми й пропонує запровадити зміни у моделі тестування. 24 Канал поспілкувався з очільницею Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко про важливі аспекти та проблеми цьогорічного мультитесту.

В інтерв'ю вона розповіла, чи змінять формулу іспиту; чи були неправильні завдання на НМТ, чи можна списувати; коли опублікують відповіді тощо.

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Чи змінять формулу НМТ і зроблять математику необов'язковою

Недавно в Освітньому комітеті Ради запропонували змінити формулу НМТ. Зокрема, зменшити кількість предметів до трьох. Також забрати математику зі списку обов'язкових предметів і додати у вибіркові. Чи змінять формулу НМТ і чи потрібно?

Український центр оцінювання якості освіти не ухвалює таких рішень. Ми є організаторами оцінювання. Протягом останніх років модель НМТ ухвалюють де-факто у Верховній Раді. Хоча нардепи й обговорюють це питання і з представниками Міністерства освіти і науки України, і з представниками Українського центру оцінювання якості освіти, і з освітнім омбудсменом.

На мою думку, чинна модель тестування, попри те, що вона є доволі складною для вступників, адже передбачає 4-годинне цілеспрямоване та наполегливе виконання тестових завдань, є оптимальною, зважаючи на актуальні виклики.

Чи має бути математика обов'язковим предметом у мультитесті, на вашу думку?

Наразі три обов'язкові предмети – математика, українська мова та історія України – це і є та база, на основі якої ми можемо робити висновки про потенційних вступників. Держава, обираючи модель вступних випробувань, має проєктувати потенційних студентів вишів. І це можна зробити за допомогою саме цих трьох фундаментальних галузей.

Опанування академічних програм в університетах потребує глибокого розуміння основ математики, статистики, аналізу, роботи з діаграмами, з числами, з даними. Це частина будь-якої університетської освіти, незалежно від того, на якому профілі ви навчаєтеся. Так само можу пояснити й щодо української мови та історії України. Це інструменти для опанування цієї програми. Якщо ми не змогли їх опанувати хоча б на базовому рівні, то, напевно, ще рано говорити про здобуття вищої освіти.

Чи можна проводити НМТ у межах двох днів

А чи можливо розділили тестування на два дні, як просить частина його учасників?

Якщо ми погодимося на проведення оцінювання у межах двох днів (а Український центр оцінювання якості освіти може це впровадити), то ми маємо усвідомлювати, що така модель буде мати свої наслідки. Зокрема, для тих дітей, які перебувають на територіях, наближених до активних бойових дій, на територіях самих бойових дій і за кордоном. Для них зростають ризики того, що вони такі результати взагалі можуть не отримати і вступити до українських університетів не матимуть змоги.

Який, до речі, цьогоріч найпопулярніший предмет на вибір?

Дуже популярними предметами є географія та англійська мова. Англійська є популярнішою серед тих абітурієнтів, які перебувають за кордоном, а географія – серед випускників минулих років, дорослих.

Чи можна подивитися, в яких завданнях помилки

Цьогорічні учасники НМТ запитували, чи можна побачити, у яких саме завданнях вони зробили помилки?

У кабінетах учасників мультитесту, коли вони отримують результати НМТ, є картка результатів. Там позначено, яке саме завдання дитина виконала правильно, яке неправильно, скільки балів нарахували. Але ми не оприлюднюємо усіх тестових зошитів, адже це питання фінансування і накопичення банку тестових завдань. Ми проводимо до 20 сесій оцінювання щорічно, і це надзвичайно великий обсяг тестових завдань, які треба підготувати для того, щоб використовувати в добірках. Але ті дві добірки, які публікуємо, а це будь-які з цього переліку, містять усі відповіді.

Учасники натомість мають картки результатів, де вони можуть побачити, на який тип завдання вони відповіли неправильно. Там позначено, що, наприклад, за завдання, яке у вас було на екрані під № 16 і з якого ви могли здобути 1 бал, ви маєте 0 балів. Так, складно відновити у пам’яті, що це було за завдання, але дитина може точно знати, що на розв’язання якогось завдання вона витратила багато часу чи сумнівалася.



НМТ у 2026 році / Freepik

Чи можна списати, і кому анулюють результати

Є учасники, які кажуть, що під час НМТ можна було списувати й домовлятися між собою. Які є популярні схеми списування на тестуванні та як їм протидіють?

У нас в аудиторіях є інструктори, є додаткові камери, за учасниками ретельно спостерігають. Загалом маємо 355 тисяч зареєстрованих на тестування, тому поодинокі такі ситуації могли траплятися. Однак я учасникам наполегливо не раджу намагатися списувати. По-перше, ти не знаєш, у кого ти списуєш. Це абсолютно сторонні люди, які перебувають з тобою в аудиторії, і їхні результати, можливо, вас не влаштують. По-друге, ми перемішуємо завдання у межах одного і того самого варіанта, тому що можна просто списувати не зі свого варіанта. А по-третє, ви наражаєтеся на потенційне анулювання результатів, адже у разі фіксації в аудиторії факту списування, тобто порушення процедури, ви не зможете брати участь у додатковій сесії.

Є вже учасники, яким анулювали результати через списування?

Так, безумовно. Зараз мені складно говорити про статистичні дані, бо сесії ще тривають, але такі особи є. Та це не дуже поширена історія, тобто поки що ми не бачимо суттєвого збільшення або зменшення кількості таких учасників, якщо порівняти з попередніми періодами.

Чи можуть учасникам допомагати дистанційно із відповідями?

Це неможливо. Ми застосовуємо спеціальні технічні засоби для того, щоб учасник не міг відкривати сторонні браузерні вкладки. Також ми використовуємо спеціальний браузер, який обмежує можливість копіювання, надсилання текстів, використання сторонніх комп'ютерів.

Чому НМТ не проводять в укриттях у небезпечних регіонах

Недавно спалахнув скандал через те, що учасники НМТ складали тестування в Одесі 12 годин через тривоги. При цьому не в укриттях. Чи можна у містах, де нестабільна безпекова ситуація, відразу організувати іспит у сховищах? Хто це має вирішувати?

Це питання вирішують обласні військові адміністрації, адже саме вони організовують тимчасові екзаменаційні центри. Вони є розпорядниками мережі закладів освіти, у яких ми проводимо ці оцінювання. Безумовно, можна одразу проводити тестування в укриттях. І ми бачимо такі фантастичні приклади, зокрема, у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Полтавській області, де 100% тимчасових екзаменаційних центрів розміщені в укриттях. І це завдяки обласним військовим адміністраціям, департаментам освіти, засновникам закладів освіти й керівникам цих закладів освіти, які де-факто доклали до цього зусиль.

Але так є не в усіх областях. Одеса, до прикладу, потерпає від величезної кількості обстрілів. І я сподіваюся, що там це питання розв’яжуть за допомогою ОВА. Але треба також розуміти, що це доволі складно і дорого. Чому? Тому що ми говоримо про повноцінне розгортання комп'ютерних аудиторій в укриттях. Це означає, що там має бути швидкісний інтернет, вбиральні, хороша система повітря, комп'ютерна техніка, яка під'єднана до мережі електроенергії. Також має бути передбачене джерело альтернативної електроенергії, бо можуть відключити світло. Це не школа з підвалом, куди можна помістити учасників.

Чи містить НМТ завдання, яких не було у шкільній програмі

Учасники цьогорічного НМТ заявляли, що їм траплялися завдання, яких не було в шкільній програмі. Чи містять тести такі завдання?

Ні, і це дуже просто перевірити. Наприклад, взяти дві аналогічні добірки, які ми оприлюднюємо, перевірити кожний пункт, кожне завдання. Всі завдання відповідають програмам ЗНО. Ці програми ЗНО розробили ще у 2018 – 2019 роках, і вони відповідають програмам навчання. Водночас я усвідомлюю, що якихось тем учні могли у цих умовах не вчити у школі через те, що, наприклад, довго перебували в укриттях, тому їх пропустили. Але коли ми говоримо про вступ до вишу, то маємо розуміти, що такі теми треба надолужити самостійно.

Учасники НМТ також писали, що завдання складають нерівнозначно. Кажуть, що одного дня варіант є об'єктивно легшим, а інший – складнішим. Чи це справді так?

Це класична заувага, але вона пов'язана більше з психологічним чинником, аніж зі статистичним. У нас є дуже об'єктивні показники складності тестів. Це частки набраних балів від максимально можливої кількості балів. І ми бачимо, що добірки аналогічні. Але коли перебуваєш в аудиторії, то здається, що це складніший варіант.

Також зауважу, що часто навіть дуже професійні й фахові освітяни кажуть, що варіант був складніший, тому що звертають увагу на останні або передостанні завдання. До прикладу, з математики вони дивляться на складність параметра. Але саме це завдання з параметром могло бути складнішим, ніж інше завдання з параметром. Але загалом на добірку, в якій є 22 завдання, складність буде приблизно такою самою.

Також учасники НМТ питають, чому є завдання з підступом? Наприклад, цьогоріч багатьох збентежив іменник "нецке", бо майже ніхто не знав його значення.

Це не питання з підступом, це питання програмове. І загалом я розумію, що будь-яке питання, на яке складно знайти одразу відповідь, має вигляд питання із підступом.

Чи є у завданнях помилки

Чи є у тестах питання з неправильними відповідями?

Хоч ми не публікуємо всіх варіантів, але щоденно тестуємо до 25 тисяч вступників і вступниць. І абсолютна більшість завдань наших тестів стає публічною. І якби в них були проблеми й помилки, про це б точно дізналися і це б обговорювали. Так, наприклад, багато було питань до завдання із картиною Марії Примаченко про Чорнобиль. Але виявилося, що дописувачі не додавали умову завдання. Вони додавали лише картину і питання про те, чому присвячена ця картина, без стимулу, де було написано про четвертий енергоблок. Це завдання з історії України, і учасники мали проаналізувати візуальний образ із текстової інформації. А такого є багато.

А помилки траплялися цьогоріч у завданнях?

Ми мали одну друкарську помилку в завданні з біології. Апеляційна комісія розглянула цю ситуацію, і тим учням, які не мали змоги правильно на це завдання відповісти, цей бал компенсували.



НМТ у 2026 році / Shutterstock

Чи переглянуть розподіл часу для виконання завдань

Чи можна і варто по-іншому розподілити час виконання завдань на НМТ? Учасники кажуть, що їм бракує часу на виконання завдань з математики, наприклад.

На НМТ є два блоки, які містять завдання із двох предметів. Ми не будемо змінювати такий підхід. Чому? Тому що є потреба ходити в укриття; оцінювання відбувається у межах дуже різних обставин. Тож змінювати блоки або якось давати змогу використовувати час з інших блоків – такого точно не передбачили. Але якщо ми говоримо про перший і другий блок, то в їхніх межах можна використовувати час так, як зручно. Абсолютна більшість учасників менше часу витрачає на завдання з української мови та більше працює з математикою. І це зрозуміла тактика.

Ми, коли проводимо спеціальні вебінари для вступників до початку оцінювання (а проводимо щонайменше два великі по три години), розповідаємо про ці тактики. У кожної дитини може бути свій підхід. Тож для зрозуміння, з якого предмета варто почати виконання завдань, скільки часу працювати з завданням з певного предмета, треба тренуватися. Оберіть варіант із демонстраційних, передбачте для виконання завдань чотири години з перервою, не підглядайте нікуди, окрім довідкових матеріалів, і пробуйте так попрацювати до іспиту. Спершу буде зовсім не зрозуміло і складно, але потім стане простіше. І якщо дитина це зробить хоча б тричі за рік перед тестуванням, то вже на тесті в неї не буде стресу, вона вже знатиме, як їй розподіляти час (таймер є зверху) і що їй потрібно. Тобто знатиме, що на таке завдання не потрібно витрачати багато часу, бо не знає, як його розв'язати, і рухатиметься далі.

Які труднощі виникають під час іспиту

Учасники тестування із Вінниці заявляли про технічні труднощі на тестуванні. Як діяти у такому разі?

Є стандартний алгоритм. Потрібно підняти руку і просити інструктора про допомогу. Наприклад, не працює мишка, висне програма тощо. Якщо з якоїсь причини він не може допомогти або не знає, як допомогти, треба писати заяву про порушення процедури. Це одразу буде заява про участь у додатковій сесії, в якій ви все описуєте. А от з'ясувати обставини якихось подій, які вже відбулися, після проходження оцінювання, коли ви вже отримали результат і згадали, що у вас багато було технічних проблем, неможливо.

Якщо вимкнуть світло під час тестування, як тоді відбуватиметься іспит?

Підхід такий самий, як і в ситуації з повітряними тривогами. Якщо проблема триває більше ніж 2,5 години, ми пропонуємо учасникам написати заяви для участі в додатковій сесії. Особливо якщо ми розуміємо, що ситуації зарадити не можемо, бо згоріла підстанція, до прикладу. Але протягом цієї довгої сесії такі ситуації були поодинокими. Більшість учасників продовжила виконання тестових завдань, адже ці проблеми тривали менш як 2,5 години.

Коли будуть відповіді

Де і як можна буде ознайомитися з варіантами НМТ? Коли будуть відповіді?

Ми публікуємо щорічно по дві добірки матеріалів НМТ. Наприклад, торішні, 2025 року, добірки є у звіті про результати НМТ 2025 року. І там ми розміщуємо всю статистику кожного завдання, яке використовували в НМТ. Окрім цього, ще розміщуємо ці варіанти як тренувальні, і потенційні учасники тестування їх можуть використовувати для підготовлення до оцінювання. І так само цього року зробимо: до 1 вересня матимемо всі ці матеріали. Зошит оприлюднюємо повністю, з усіма відповідями.

Скільки будуть дійсні результати НМТ (сертифікати 2023 – 2026 років)?

Цю норму затверджують щорічно в умовах Прийому на навчання. Наприклад, до цього року можна використовувати і торішні, і позаторішні результати. Наразі точно невідомо, але не менше 3 років точно будуть дійсними.