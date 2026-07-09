Один із них – випускник львівського ліцею "Гроно" Юрій Гащук. Інший – учень із Чернігівщини Іван Прудько.

Що відомо про Івана Прудька

Хлопець також склав всі чотири предмети НМТ-2026 на максимальні 200 балів за кожен предмет. Він випускник Ніжинського ліцею міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя.

У коментарі Суспільному Прудько розповів, що складав НТМ з української мови, математики, історії України та географії. Каже, що не очікував такого результату.

Спершу не думав, що хоч щось складу на 200. Хоча і розумів, що зробив все можливе для цього. Все ж таки великий вплив технічних факторів та просто удачі,

– уточнив він.

Хлопець також зізнався, що готувався до тестів здебільшого самостійно, але також займався з репетиторами.

Попри те, що весь матеріал, що винесений в програму НМТ, викладається в школах, без додаткової підготовки буде доволі важко складати. Адже, по-перше, все ж присутні певні розбіжності з програмою, по-друге, матеріал, що викладається роками, все ж вимагає повторення і систематизації,

– вважає випускник.

Чи складні були завдання на НМТ

Іван також зізнався, наскільки складними були завдання на НМТ.

Трохи важчою була географія, але не стільки через складність самого предмета, скільки через певну застарілість програми з нього,

– каже він.

І додає, що на НМТ виносять актуальні теми, які наразі повільно впроваджують в освітню програму. Натомість завдання з математики, на його думку, а також з досвіду інших, були важчими цьогоріч.

Хлопець також зізнався, що планує вступати до вишу. Поки обрав KSE (Київській школі економіки).