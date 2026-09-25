Руководительница УЦОЯО сделала заявление об окончательной модели НМТ в 2027 году

Директор Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что пока рано говорить о конкретной модели проведения НМТ в 2027 году. В настоящее время продолжается обсуждение возможных нововведений.

Обсуждается введение двухдневного формата тестирования или специальных сессий для пересдачи НМТ. Об этом Вакуленко сообщила во время круглого стола, пишет Osvita.ua.

Что говорят в УЦОЯО о модели НМТ-2027

Руководитель Центра отметила, что Министерство образования и науки совместно с Украинским центром оценки качества образования и профильным комитетом ВР анализируют различные сценарии проведения экзаменов.

По ее словам, основная задача – найти баланс между безопасностью абитуриентов, качеством оценивания и логистической доступностью, в частности для абитуриентов с прифронтовых территорий и тех, кто будет сдавать тест за рубежом.

Мы должны учитывать календарь, мы должны все равно объявить результаты вступительной кампании. Мы также должны учитывать особенности нашей сети, в частности наличие и отсутствие укрытий,

– подчеркнула Вакуленко.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Отметим, что во время проведения НМТ–2026 в отдельных регионах возникали проблемные ситуации во временных экзаменационных центрах из-за длительных воздушных тревог.

Поэтому, если мы наложим эти ситуации на двухдневную модель проведения НМТ, умноженную на возможность пересдачи, то на самом деле таких проблем будет больше, потому что укрытий не хватит, чтобы мы обеспечили проведение всех тестирований в укрытиях,

– резюмировала она.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве образования и науки Украины рассматривают различные варианты оптимизации проведения национального мультипредметного теста в следующем году.