Об этом рассказал министр образования и науки Украины Андрей Бутенко во время брифинга в Киеве, пишет Osvita.ua.
Как будет проходить НМТ в 2027 году
Чиновник сообщил, что в настоящее время обсуждается возможность проведения мультитеста в течение одного или двух дней.
Также изучается вопрос организации специальных сессий тестирования для тех выпускников, которые не смогли преодолеть порог "сдал – не сдал" и хотят пересдать тест для поступления в вузы Украины. Такая повторная сдача может быть организована через одну-две недели после основной сессии НМТ.
Мы работаем над тем, чтобы модель НМТ стала более гибкой и доступной,
– уточнил глава МОН.
Отметим, что директор УЦОЯО Татьяна Вакуленко сообщала, что с технологической и процессуальной точек зрения Украинский центр оценки качества образования способен обеспечить двухдневную модель проведения национального мультитеста в 2027 году.
Как будут составляться задания для НМТ-2027
Задания национального мультипредметного теста в 2027 году будут составляться в соответствии с действующими программами ВНО.
Поэтому тесты НМТ будут соответствовать содержанию действующих программ ВНО по всем предметам.
При этом они будут аналогичны тем заданиям, которые ранее использовались в ВНО.
- Согласно действующему законодательству, изменения в программах должны быть утверждены не позднее чем за полтора года до проведения экзаменов.