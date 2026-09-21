При этом они будут аналогичны тем заданиям, которые ранее использовались в ВНО. Об этом сообщает Osvita.ua.

Как будут составляться задания на НМТ-2027

Согласно действующему законодательству, изменения в программах должны быть утверждены не позднее чем за полтора года до проведения экзаменов.

Так, формы и количество тестовых заданий, время на их выполнение и схемы начисления баллов за задания будут согласованы позже.

В то же время ожидается, что структура мультитеста останется аналогичной структуре 2026 года.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Будет ли НМТ-2027 проходить в течение двух дней