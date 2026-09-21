При цьому вони будуть аналогічними до тих завдань, які раніше використовували у ЗНО. Про це інформує Osvita.ua.
Як укладатимуть завдання на НМТ-2027
Згідно з чинним законодавством, зміни в програмах мають затвердити не пізніше ніж за півтора року до проведення іспитів.
Так, форми та кількість тестових завдань, час на їх виконання й схеми нарахування балів за завдання погодять пізніше.
Водночас очікують, що структура мультитесту залишиться подібною до структури 2026 року.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Чи відбуватиметься НМТ-2027 у межах двох днів
В Україні обговорюють дводенну модель проведення національного мультитесту у 2027 році. Технологічно і процесуально Український центр оцінювання якості освіти здатний це забезпечити, повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час спілкування з журналістами.
Водночас Вакуленко розповіла про можливі ризики такого формату тестування.
Директорка УЦОЯО зауважила, що це, зокрема, питання доїзду до екзаменаційних центрів вступників з тимчасово окупованих територій, територій активних бойових дій. Також згадала про учасників НМТ, які перебувають за кордоном, для яких дводенний формат буде важким і організаційно, і фінансово.
До слова, раніше 24 Канал поспілкувався з очільницею Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко про важливі аспекти та проблеми цьогорічного мультитесту.