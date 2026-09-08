Про це повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час спілкування з журналістами, пише Osvita.ua.
Чи відбуватиметься НМТ-2027 у межах двох днів
Водночас Вакуленко розповіла про можливі ризики такого формату тестування.
Директорка УЦОЯО зауважила, що це, зокрема, питання доїзду до екзаменаційних центрів вступників з тимчасово окупованих територій, територій активних бойових дій. Також згадала про учасників НМТ, які перебувають за кордоном, для яких дводенний формат буде важким і організаційно, і фінансово.
Якщо буде інше державницьке рішення, ми готові його виконати,
– акцентувала Вакуленко.
Водночас вона переконана, що і кількість предметів, і зміст оцінювання відповідає потребам України і має залишатись незмінним.
При цьому предмети, які наразі є обовʼязковими, за її словами, і надалі мають лишатися такими, адже українська мова та математика перевіряють здатність людини навчатися взагалі, а історія України формує світоглядні позиції дитини.
Цікаво Раніше 24 Канал поспілкувався з очільницею Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко про важливі аспекти та проблеми цьогорічного мультитесту.
Що пропонували раніше
- Раніше нардепи запропонували змінити формулу НМТ вже наступного року. Зокрема, зменшити кількість предметів до трьох.
- Українці влаштували дискусію щодо того, чи треба забирати математику зі списку обов'язкових предметів.
- Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявляла, що математика має залишатися серед обов'язкових предметів НМТ, оскільки саме результати цього іспиту, поряд з результатами з української мови, є найкращими предикторами успішності майбутніх студентів.