Мовилось про 3, а не 4 предмети для складання. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чи варто це робити.

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Чи змінять формулу НМТ

Вакуленко каже, що Український центр оцінювання якості освіти не ухвалює таких рішень. Вони є організаторами оцінювання.

Очільниця Центру також зазначила, що протягом останніх років модель НМТ ухвалюють де-факто у Верховній Раді. Хоча нардепи й обговорюють це питання і з представниками Міністерства освіти і науки України, і з представниками Українського центру оцінювання якості освіти, і з освітнім омбудсменом.

На мою думку, чинна модель тестування, попри те, що вона є доволі складною для вступників, адже передбачає 4-годинне цілеспрямоване та наполегливе виконання тестових завдань, є оптимальною, зважаючи на актуальні виклики,

– вважає Вакуленко.

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Що відомо про зміни в НМТ?