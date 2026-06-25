Вони потрібні для вступу до вишів нашої держави. Який прохідний бал треба набрати та де шукати таблицю переведення балів, розповідає 24 Канал.
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Який мінімальний бал на НМТ треба набрати?
Аби мати можливість цьогоріч вступати до вишу в Україні, треба набрати прохідний бал з кожного з предметів НМТ.
Цьогоріч це не менш ніж 15% від максимальної кількості тестових балів майже з усіх предметів. Окрім української мови та історії України, де потрібно набрати на 1 бал більше від 15% максимальної кількості тестових балів,
– розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.
Так, аби отримати по 100 рейтингових балів за кожен блок, достатньо набрати хоча б 5 балів з математики, іноземної мови, фізики, хімії; 7 балів – з української літератури, географії та біології, 8 балів – з української мови, 9 балів – з історії України.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Таблиця переведення балів НМТ до шкали 100 – 200
Після завершення виконання всіх завдань НМТ кожен учасник отримає кількість тестових балів за кожний блок. Для конкурсного відбору використовуватимуть результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100 – 200 балів.
Таблиця переведення тестових балів з української мови національного
мультипредметного тесту до шкали 100 – 200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|8
|100
|9
|105
|10
|110
|11
|120
|12
|125
|13
|130
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|143
|20
|144
|21
|145
|22
|146
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|152
|27
|154
|28
|156
|29
|157
|30
|159
|31
|160
|32
|162
|33
|163
|34
|165
|35
|167
|36
|170
|37
|172
|38
|175
|39
|177
|40
|180
|41
|183
|42
|186
|43
|191
|44
|195
|45
|200
Таблиця переведення тестових балів з математики національного
мультипредметного тесту до шкали 100–200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|5
|100
|6
|108
|7
|115
|8
|123
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|155
|22
|159
|23
|163
|24
|167
|25
|170
|26
|173
|27
|176
|28
|180
|29
|184
|30
|189
|31
|194
|32
|200
Таблиця переведення тестових балів з історії України національного
мультипредметного тесту до шкали 100–200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|9
|100
|10
|105
|11
|110
|12
|115
|13
|120
|14
|125
|15
|130
|16
|132
|17
|134
|18
|136
|19
|138
|20
|140
|21
|141
|22
|142
|23
|143
|24
|144
|25
|145
|26
|146
|27
|147
|28
|148
|29
|149
|30
|150
|31
|151
|32
|152
|33
|154
|34
|156
|35
|158
|36
|160
|37
|163
|38
|166
|39
|168
|40
|169
|41
|170
|42
|172
|43
|173
|44
|175
|45
|177
|46
|179
|47
|181
|48
|183
|49
|185
|50
|188
|51
|191
|52
|194
|53
|197
|54
|200
Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови
(англійська/німецька/французька/іспанська)
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|5
|100
|6
|109
|7
|118
|8
|125
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|153
|22
|155
|23
|157
|24
|159
|25
|162
|26
|166
|27
|169
|28
|173
|29
|179
|30
|185
|31
|191
|32
|200
Таблиця переведення тестових балів з біології
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|7
|100
|8
|107
|9
|114
|10
|119
|11
|124
|12
|128
|13
|131
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|144
|20
|145
|21
|146
|22
|147
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|151
|27
|152
|28
|154
|29
|156
|30
|158
|31
|160
|32
|162
|33
|164
|34
|166
|35
|168
|36
|170
|37
|172
|38
|175
|39
|177
|40
|179
|41
|182
|42
|185
|43
|188
|44
|192
|45
|196
|46
|200
Таблиця переведення тестових балів з фізики
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|5
|100
|6
|109
|7
|118
|8
|125
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|156
|22
|160
|23
|164
|24
|166
|25
|169
|26
|173
|27
|176
|28
|179
|29
|184
|30
|189
|31
|194
|32
|200
Таблиця переведення тестових балів з хімії
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|5
|100
|6
|109
|7
|118
|8
|125
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|156
|22
|160
|23
|164
|24
|166
|25
|169
|26
|173
|27
|176
|28
|179
|29
|184
|30
|189
|31
|194
|32
|200
Таблиця переведення тестових балів з географії
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|7
|100
|8
|107
|9
|114
|10
|119
|11
|124
|12
|128
|13
|131
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|144
|20
|145
|21
|146
|22
|147
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|151
|27
|152
|28
|154
|29
|156
|30
|158
|31
|160
|32
|162
|33
|164
|34
|166
|35
|168
|36
|170
|37
|172
|38
|175
|39
|177
|40
|179
|41
|182
|42
|185
|43
|188
|44
|192
|45
|196
|46
|200
Таблиця переведення тестових балів з української літератури
національного мультипредметного тесту до шкали 100–200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|7
|100
|8
|105
|9
|110
|10
|115
|11
|120
|12
|125
|13
|131
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|143
|20
|144
|21
|145
|22
|146
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|152
|27
|154
|28
|156
|29
|157
|30
|159
|31
|160
|32
|162
|33
|163
|34
|165
|35
|167
|36
|170
|37
|172
|38
|175
|39
|177
|40
|180
|41
|183
|42
|186
|43
|191
|44
|195
|45
|200