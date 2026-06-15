Є такі, які отримують з окремих предметів максимальний бал. Про хороші результати НМТ своєї випускниці повідомили на сторінці Ліцею 81 імені Петра Сагайдачного Львівської міської ради у фейсбуці.
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Які результати?
Випускниця львівського ліцею – Софія Клак – продемонструвала чудовий результат. Вона складала тестування 12 червня 2026 року. При цьому змогла отримати найвищий бал за три з чотирьох предметів:
Англійська мова – 200 балів;
Математика – 200 балів;
Історія України – 200 балів.
За цим успіхом – роки навчання, тисячі вивчених слів, десятки розв'язаних тестів, наполеглива праця, підтримка вчителів та рідних і велике бажання досягти своєї мети,
– кажуть у ліцеї.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Що відомо про НМТ у 2026 році?
- Цьогоріч НМТ відбувається протягом одного дня.
- Основна сесія стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня.
- Додаткова триватиме протягом 17 – 24 липня.
- Учасники тестування проходять перевірку знань з 4 предметів. Три є обов'язковими і один – на вибір.