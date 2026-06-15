Есть такие, кто получает по отдельным предметам максимальный балл. О хороших результатах НМТ своей выпускницы сообщили на странице Лицея № 81 имени Петра Сагайдачного Львовского городского совета в Facebook.
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Какие результаты?
Выпускница львовского лицея – София Клак – продемонстрировала отличный результат. Она сдавала тестирование 12 июня 2026 года. При этом смогла получить наивысший балл по трем из четырех предметов:
Английский язык – 200 баллов;
Математика – 200 баллов;
История Украины – 200 баллов.
За этим успехом – годы учебы, тысячи выученных слов, десятки решенных тестов, упорный труд, поддержка учителей и родных и большое желание достичь своей цели,
– говорят в лицее.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Что известно о НМТ в 2026 году?
- В этом году НМТ проходит в течение одного дня.
- Основная сессия стартовала 20 мая и продлится до 25 июня.
- Дополнительная сессия пройдет с 17 по 24 июля.
- Участники тестирования проходят проверку знаний по 4 предметам. Три из них являются обязательными, а один — на выбор.