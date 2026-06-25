Они необходимы для поступления в вузы нашей страны. Какой проходной балл нужно набрать и где найти таблицу пересчёта баллов, рассказывает 24 Канал.

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Какой минимальный балл на НМТ нужно набрать?

Чтобы иметь возможность в этом году поступить в вуз в Украине, нужно набрать проходной балл по каждому из предметов НМТ.

В этом году это не менее 15% от максимального количества тестовых баллов почти по всем предметам. Кроме украинского языка и истории Украины, где нужно набрать на 1 балл больше 15% от максимального количества тестовых баллов,
рассказала руководительница УЦОЯО Татьяна Вакуленко.

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Так, чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый блок, достаточно набрать хотя бы 5 баллов по математике, иностранному языку, физике, химии; 7 баллов – по украинской литературе, географии и биологии, 8 баллов – по украинскому языку, 9 баллов – по истории Украины.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Таблица пересчёта баллов НМТ в шкалу 100–200

После завершения выполнения всех заданий НМТ каждый участник получит количество тестовых баллов за каждый блок. Для конкурсного отбора будут использоваться результаты выполнения каждого блока, переведенные в шкалу 100–200 баллов.

Таблица пересчёта тестовых баллов по украинскому языку национального
мультипредметного теста в шкалу 100–200

Тестовый балл Балл по шкале 100–200
8 100
9 105
10 110
11 120
12 125
13 130
14 134
15 136
16 138
17 140
18 142
19 143
20 144
21 145
22 146
23 148
24 149
25 150
26 152
27 154
28 156
29 157
30 159
31 160
32 162
33 163
34 165
35 167
36 170
37 172
38 175
39 177
40 180
41 183
42 186
43 191
44 195
45 200

Таблица пересчета тестовых баллов по математике национального
мультипредметного теста в шкалу 100–200

Тестовый балл Балл по шкале 100–200
5 100
6 108
7 115
8 123
9 131
10 134
11 137
12 140
13 143
14 145
15 147
16 148
17 149
18 150
19 151
20 152
21 155
22 159
23 163
24 167
25 170
26 173
27 176
28 180
29 184
30 189
31 194
32 200

Таблица пересчета тестовых баллов по истории Украины национального
мультипредметного теста в шкалу 100–200

Тестовый балл Балл по шкале 100–200
9 100
10 105
11 110
12 115
13 120
14 125
15 130
16 132
17 134
18 136
19 138
20 140
21 141
22 142
23 143
24 144
25 145
26 146
27 147
28 148
29 149
30 150
31 151
32 152
33 154
34 156
35 158
36 160
37 163
38 166
39 168
40 169
41 170
42 172
43 173
44 175
45 177
46 179
47 181
48 183
49 185
50 188
51 191
52 194
53 197
54 200

Таблица пересчета тестовых баллов по иностранному языку
(английский/немецкий/французский/испанский)
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200

Тестовый балл Балл по шкале 100–200
5 100
6 109
7 118
8 125
9 131
10 134
11 137
12 140
13 143
14 145
15 147
16 148
17 149
18 150
19 151
20 152
21 153
22 155
23 157
24 159
25 162
26 166
27 169
28 173
29 179
30 185
31 191
32 200

Таблица пересчета тестовых баллов по биологии
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200

Тестовый балл Балл по шкале 100–200
7 100
8 107
9 114
10 119
11 124
12 128
13 131
14 134
15 136
16 138
17 140
18 142
19 144
20 145
21 146
22 147
23 148
24 149
25 150
26 151
27 152
28 154
29 156
30 158
31 160
32 162
33 164
34 166
35 168
36 170
37 172
38 175
39 177
40 179
41 182
42 185
43 188
44 192
45 196
46 200

Таблица пересчета тестовых баллов по физике
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200

Тестовый балл Балл по шкале 100–200
5 100
6 109
7 118
8 125
9 131
10 134
11 137
12 140
13 143
14 145
15 147
16 148
17 149
18 150
19 151
20 152
21 156
22 160
23 164
24 166
25 169
26 173
27 176
28 179
29 184
30 189
31 194
32 200

Таблица пересчета тестовых баллов по химии
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200

Тестовый балл Балл по шкале 100–200
5 100
6 109
7 118
8 125
9 131
10 134
11 137
12 140
13 143
14 145
15 147
16 148
17 149
18 150
19 151
20 152
21 156
22 160
23 164
24 166
25 169
26 173
27 176
28 179
29 184
30 189
31 194
32 200

Таблица пересчета тестовых баллов по географии
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200

Тестовый балл Балл по шкале 100–200
7 100
8 107
9 114
10 119
11 124
12 128
13 131
14 134
15 136
16 138
17 140
18 142
19 144
20 145
21 146
22 147
23 148
24 149
25 150
26 151
27 152
28 154
29 156
30 158
31 160
32 162
33 164
34 166
35 168
36 170
37 172
38 175
39 177
40 179
41 182
42 185
43 188
44 192
45 196
46 200

Таблица пересчета тестовых баллов по украинской литературе
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200

Тестовый балл Балл по шкале 100–200
7 100
8 105
9 110
10 115
11 120
12 125
13 131
14 134
15 136
16 138
17 140
18 142
19 143
20 144
21 145
22 146
23 148
24 149
25 150
26 152
27 154
28 156
29 157
30 159
31 160
32 162
33 163
34 165
35 167
36 170
37 172
38 175
39 177
40 180
41 183
42 186
43 191
44 195
45 200