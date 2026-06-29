Учасників НМТ, які ще братимуть участь у додатковій сесії тестування, цікавить, як відбуватиметься іспит у такому разі. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю 24 Каналу деталі.

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Як відбуватиметься іспит у разі відключення світла

Очільниця УЦОЯО каже що підхід застосовують такий самий, як і в ситуації з повітряними тривогами.

Якщо проблема триває більше ніж 2,5 години, ми пропонуємо учасникам написати заяви для участі в додатковій сесії. Особливо якщо ми розуміємо, що ситуації зарадити не можемо, бо згоріла підстанція, до прикладу,

– наголошує вона.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Але, за словами Вакуленко, протягом основної сесії такі ситуації були поодинокими.

Більшість учасників продовжила виконання тестових завдань, адже ці проблеми тривали менш як 2,5 години,

– резюмувала вона.

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