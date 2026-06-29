Участников НМТ, которые ещё будут сдавать экзамен на дополнительной сессии, интересует, как в таком случае будет проходить экзамен. Руководительница Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала об этом в интервью 24 каналу.

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Как будет проходить экзамен в случае отключения света

Глава УЦОЯО говорит, что применяется тот же подход, что и в ситуации с воздушными тревогами.

Если проблема длится более 2,5 часов, мы предлагаем участникам написать заявления для участия в дополнительной сессии. Особенно если мы понимаем, что исправить ситуацию не можем, потому что, например, сгорела подстанция,

– подчеркивает она.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Однако, по словам Вакуленко, в ходе основной сессии такие ситуации были единичными.

Большинство участников продолжило выполнение тестовых заданий, ведь эти проблемы длились менее 2,5 часов,

– подытожила она.

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