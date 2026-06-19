Руководитель Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью 24 Каналу, действительно ли были зафиксированы случаи списывания во время тестирования. Также она предупредила абитуриентов.

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Что говорят в УЦОЯО о списывании на экзамене

Руководительница Центра рассказала, что в аудиториях присутствуют инструкторы, установлены дополнительные камеры, за участниками тщательно наблюдают.

Всего у нас 355 тысяч зарегистрированных на тестирование, поэтому единичные такие ситуации могли происходить,

– говорит она.

Однако участникам настоятельно не рекомендуется пытаться списывать.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Во-первых, ты не знаешь, у кого ты списываешь. Это совершенно посторонние люди, которые находятся с тобой в аудитории, и их результаты, возможно, вас не устроят,

– говорит Вакуленко.

Во-вторых, добавляет она, задания в рамках одного и того же варианта перемешивают, поэтому можно просто списывать не со своего варианта.

А в-третьих, вы рискуете потенциальной аннуляцией результатов, ведь в случае фиксации в аудитории факта списывания, то есть нарушения процедуры, вы не сможете участвовать в дополнительной сессии,

– подчеркивает руководительница УЦОЯО.

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Анулировали ли кому-то результаты из-за списывания

Руководитель Центра также рассказала, что есть участники, у которых в этом году аннулировали результаты тестирования.

Сейчас мне сложно говорить о статистических данных, потому что сессии ещё продолжаются, но такие лица есть,

– признается она.

И добавляет, что это не очень распространённый случай. Пока УЦОЯО не наблюдает существенного увеличения или уменьшения количества таких участников по сравнению с предыдущими периодами.

Могут ли участникам помогать дистанционно с ответами

Вакуленко также рассказала, могут ли участникам НМТ помогать дистанционно решать задания.

Это невозможно. Мы применяем специальные технические средства для того, чтобы участник не мог открывать посторонние вкладки в браузере. Также мы используем специальный браузер, который ограничивает возможность копирования, отправки текстов, использования посторонних компьютеров,

– подчеркнула она.