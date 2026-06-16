НМТ – 2026 за рубежом: в каких странах можно сдать тест

За пределами нашей страны для этого определены определенные города. Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.

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Где за рубежом можно сдать НМТ – 2026?

Украинские выпускники, находящиеся за рубежом, также могут сдать НМТ. Его результаты необходимы для поступления в вузы Украины.

В этом году за пределами нашей страны временные экзаменационные центры будут созданы в 54 городах 32 стран.

Основные сессии тестирования пройдут в следующих странах: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Армения, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.

За рубежом у нас есть ограничения по количеству участников НМТ. Поэтому в случае исчерпания доступных мест в определенном населенном пункте определенной страны он станет недоступным для выбора,

– подчеркнули в УЦОЯО.

Дополнительные сессии организуют в таких странах: Болгария, Великобритания, Испания, Италия, Ирландия, Канада, Германия, Польша, Португалия, Словакия, Хорватия и Чехия.

Некоторые локации будут доступны только в рамках дополнительных сессий,

– уточнили в Центре.

Отметим, что НМТ за пределами нашей страны, как и в Украине, проходит в специально оборудованных временных экзаменационных центрах. За рубежом с участниками работают украиноязычные педагоги, подготовленные Украинским центром оценки качества образования.

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