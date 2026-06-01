НМТ – 2026 за кордоном: у яких країнах можна скласти тест

За межами нашої держави є для цього визначені міста. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

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Де за кордоном можна скласти НМТ – 2026?

Українські випускники, які перебувають за кордоном, також можуть скласти НМТ. Його результати потрібні для вступу до вишів України.

Цьогоріч за межами нашої держави тимчасові екзаменаційні центри створять у 54 містах 32 країн.

Основні сесії тестування відбудуться в таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія і Швеція.

За кордоном ми маємо обмеження щодо кількості учасників НМТ. Тому в разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни він стане недоступним для вибору,

– наголошували в УЦОЯО.

Додаткові сесії організують у таких країнах: Болгарія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Ірландія, Канада, Німеччина, Польща, Португалія, Словаччина, Хорватія та Чехія.

Деякі локації будуть доступними тільки в межах додаткових сесій,

– уточнили у Центрі.

Зауважимо, що НМТ за межами нашої країни, як і в Україні, відбувається у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. За кордоном з учасниками працюють українськомовні педагоги, підготовлені Українським центром оцінювання якості освіти.

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