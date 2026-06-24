Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чи були такі завдання. Також уточнила, чи містили вони помилки.
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Чи є у тестах питання з неправильними відповідями
Вакуленко каже: хоча УЦОЯО не публікує всіх варіантів, але щоденно тестують до 25 тисяч вступників і вступниць. І абсолютна більшість завдань тестів НМТ стає публічною.
І якби в них були проблеми й помилки, про це б точно дізналися і це б обговорювали,
– вважає вона.
Так, наприклад, за її словами, багато було питань до завдання із картиною Марії Примаченко про Чорнобиль. Але виявилося, що дописувачі не додавали умову завдання.
Вони додавали лише картину і питання про те, чому присвячена ця картина, без стимулу, де було написано про четвертий енергоблок. Це завдання в історії України, і учасники мали проаналізувати візуальний образ із текстової інформації. А такого є багато,
– зазначила очільниця Центру.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Чи траплялися цьогоріч у завданнях помилки
Вакуленко також розповіла, що цьогоріч була одна друкарська помилка в завданні з біології.
Апеляційна комісія розглянула цю ситуацію, і тим учням, які не мали змоги правильно на це завдання відповісти, цей бал компенсували,
– резюмувала вона.
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Що відомо про НМТ у 2026 році?
- Цьогоріч НМТ відбувається протягом одного дня.
- Основна сесія стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня.
- Додаткова триватиме протягом 17 – 24 липня.
- Учасники тестування проходять перевірку знань з 4 предметів. Три є обов'язковими і один – на вибір.
- Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати НМТ не лише 2026 року, а й 2023, 2024, 2025 років.