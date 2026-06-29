Речь шла о 3, а не о 4 предметах для сдачи экзаменов. Руководительница Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью 24 каналу, стоит ли это делать.

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Изменят ли формулу НМТ

Вакуленко говорит, что Украинский центр оценки качества образования не принимает таких решений. Они являются организаторами оценки.

Глава Центра также отметила, что в последние годы модель НМТ принимается де-факто в Верховной Раде. Хотя народные депутаты и обсуждают этот вопрос как с представителями Министерства образования и науки Украины, так и с представителями Украинского центра оценки качества образования, и с образовательным омбудсменом.

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По моему мнению, действующая модель тестирования, несмотря на то, что она довольно сложна для абитуриентов, ведь предполагает 4-часовое целенаправленное и упорное выполнение тестовых заданий, является оптимальной, учитывая актуальные вызовы,
– считает Вакуленко.

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Что известно об изменениях в НМТ?

  • Ранее народные депутаты предложили изменить формулу НМТ уже в следующем году. В частности, сократить количество предметов до трёх.
  • Украинцы развернули дискуссию о том, нужно ли исключать математику из списка обязательных предметов.
  • Глава Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко заявляла, что математика должна оставаться среди обязательных предметов НМТ, поскольку именно результаты этого экзамена, наряду с результатами по украинскому языку, являются лучшими предикторами успеваемости будущих студентов.
  • Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что математика должна быть обязательным предметом.
  • Глава правительства Юлия Свириденко также не поддерживает идею изменения структуры теста.