Речь шла о 3, а не о 4 предметах для сдачи экзаменов. Руководительница Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью 24 каналу, стоит ли это делать.

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Изменят ли формулу НМТ

Вакуленко говорит, что Украинский центр оценки качества образования не принимает таких решений. Они являются организаторами оценки.

Глава Центра также отметила, что в последние годы модель НМТ принимается де-факто в Верховной Раде. Хотя народные депутаты и обсуждают этот вопрос как с представителями Министерства образования и науки Украины, так и с представителями Украинского центра оценки качества образования, и с образовательным омбудсменом.

По моему мнению, действующая модель тестирования, несмотря на то, что она довольно сложна для абитуриентов, ведь предполагает 4-часовое целенаправленное и упорное выполнение тестовых заданий, является оптимальной, учитывая актуальные вызовы,

– считает Вакуленко.

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Что известно об изменениях в НМТ?