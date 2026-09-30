Двухдневный формат НМТ будет иметь последствия: чем это грозит

В Украине рассматривают различные форматы проведения НМТ в следующем году. В частности, обсуждается и двухдневная модель.

В УЦОЯО отмечают, что в случае внедрения двухдневной модели тестирования прогнозируется сокращение числа участников НМТ за рубежом. Об этом Укринформу сообщила директор Центра Татьяна Вакуленко.

Какие последствия будет иметь двухдневный формат

Вакуленко отмечает, что количество участников НМТ за рубежом зависит от модели тестирования.

Если рассматривать ту модель, которая существует сегодня, то мы ожидали бы, что количество мест останется прежним. Но если модель тестирования изменится, например, мы перейдем на двухдневную модель оценки или появится возможность пересдавать тест, то очевидно, что такой широкой сети у нас не получится,

– заявила она.

И добавила, что это влияет на то, как именно функционируют те партнерские учреждения, которые предоставляют помещения. Это, прежде всего, вузы и школы соответствующих стран.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Какова зависимость от других стран

В случае введения двухдневной модели тестирования с возможностью пересдачи теста увеличится количество сессий оценки.

То есть это значительное увеличение продолжительности работы учебных заведений. Не уверена, что это удастся реализовать во всех странах,

– говорит руководительница УЦОЯО.

По ее словам, проведение НМТ за рубежом тогда будет в большей степени зависеть от образовательного процесса в партнерских учебных заведениях.

В некоторых странах мы были готовы к очень гибким моделям, когда утром работаем мы, а сразу после нас проходят занятия в компьютерных лабораториях, и мы очень быстро освобождаем эти помещения. Но мы не сможем быть столь же гибкими, если это будет двухдневная модель,

– заявила Вакуленко.

Кроме того, добавила она, нужно учитывать даты тестирования, ведь в мае и сентябре учебный процесс продолжается в зарубежных учебных заведениях, которые предоставляют помещения для НМТ.