В УЦОЯО кажуть, що у разі дводенної моделі тестування прогнозують зменшення кількості учасників НМТ за кордоном. Про це Укрінформу сказала директорка Центру Тетяна Вакуленко.

Які наслідки матиме дводенний формат

Вакуленко каже, що кількість учасників НМТ за кордоном залежить від моделі тестування.

Якщо розглядати ту модель, яка є на сьогодні, то ми очікували б, що кількість місць має бути тією самою. Але якщо модель тестування зміниться, наприклад, ми перейдемо на дводенну модель оцінювання або буде змога перескладати оцінювання, то очевидно, що такої широкої мережі ми не отримаємо,

– заявила вона.

І додала, що це впливає на те, як саме функціонують ті партнерські установи, які надають приміщення. Це передусім виші та школи відповідних країн.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Яка залежність від інших країн

У разі запровадження дводенної моделі тестування з можливістю перескладати тест зросте кількість сесій оцінювання.

Тобто це значне продовження тривалості роботи закладів освіти. Не впевнена, що це буде можливо зробити в усіх країнах,

– каже очільниця УЦОЯО.

За її словами, проведення НМТ за кордоном тоді залежатиме більше від освітнього процесу в партнерських закладах освіти.

У деяких країнах ми були готові до дуже гнучких моделей, коли зранку працюємо ми, а одразу після нас відбувається навчання в комп'ютерних лабораторіях, і ми дуже швидко вивільняємо це приміщення. Але ми не зможемо бути настільки ж гнучкими, якщо це буде дводенна модель,

– заявила Вакуленко.

Окрім цього, додала вона, потрібно враховувати дати оцінювання, адже у травні та вересні освітній процес триває у закладах освіти за кордоном, які надають приміщення для НМТ.